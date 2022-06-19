WTO部長會議結束後，行政院政委鄧振中16至18日訪問英國，與英國政界及智庫代表會面，汲取英國申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）經驗。他接受媒體訪問表示，台灣必須把自己準備到最好、腳步絕不能慢。

台灣爭取加入CPTPP充滿考驗，為汲取加入CPTPP經驗，鄧振中赴日內瓦召開WTO部長會議之後，順道赴英國取經。他接受我駐地中央社記者訪問時指出，「台灣國際關係最大的問題就是中國大陸」，鄧振中說，北京一再無理反對台灣參加任何國際組織和機制，包括CPTPP。不過，台灣和中國都是CPTPP申請方，理想狀況就是各自努力、不彼此干擾，「照規矩來」，憑實力、客觀標準以及與各國的相互利益獲准入會。

鄧振中說，台灣策略就是儘量把自己準備好，且「別人可以慢，我們不能慢」，否則可能會「發生別的事」。

CPTPP於2018年12月生效，目前有加拿大、日本、新加坡、澳洲、紐西蘭等共11個創始成員國。英國去年2月正式申請加入，中國大陸、台灣則分別在9月16日、22日提出申請。

英國是CPTPP於2018年生效以來第一個申請加入的國家，其與各國協商、爭取加入的過程被視為極具指標性。

今年2月，英國完成入會程序自去年6月以來第一階段的法規制度面審查，邁向第二階段的市場准入、關稅、進口配額等實質談判。鄧振中說，儘管英國不是太平洋區域內國家，CPTPP成員國一致對英國入會樂見其成。根據部分成員國官員的說法，他們期待透過英國申請案確立CPTPP高標準門檻。

至於英國經驗能給台灣什麼啟發，鄧振中說，據英方與他分享，CPTPP對法規制度和執行實務的審查十分嚴謹、細膩，會要求申請國提供許多資料和詳細說明，過程中申請國也必須徵詢本國國會和業界意見，一來一往十分耗時。台灣有必要預先模擬各成員國可能提出的問題，作好萬全準備，機會一來即可全力發揮。