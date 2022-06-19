《盧秀芳辣晚報》

美國總統拜登18日在美國德拉瓦州濱海公園騎腳踏車時，突然失去平衡不慎跌倒，拜登表示「我沒事」、「我的腳卡住了」。前大使介文汲表示，拜登知道有人懷疑他的年紀太高、又常出狀況，所以他就有點逞強。介文汲甚至認為，美國國運看來並「不好」，屋漏又逢連夜雨，當時疫情本要結束了，結果，俄烏戰爭把經濟復甦的機會全打垮。

介文汲今(19日)在中天新聞《盧秀芳辣晚報》節目中表示，拜登有點年邁，前一陣子還跟空氣握手，也常講錯話，最好笑的是，拜登誤稱美國副總統賀錦麗是第一夫人。

介文汲接著表示，拜登的身體保養不是很好，看起來很硬，因此容易摔跤。這一跤其實摔得不輕，建議拜登不要逞強，搞不好這一摔，哪邊的骨頭裂了或者是筋扭到了。拜登知道有人懷疑他的年紀太高、又常出狀況，所以就有點逞強，但也不應該用騎腳踏車的方式顯示身體好，結果出此下策摔了一跤，弄巧成拙，不但沒有得分，反而還輸一大堆分數。

針對拜登騎腳踏車時摔倒，介文汲指出，美國社會也在看，還會講一點點情面，因此並沒做太多文章；但共和黨可說每天都在放那些報導，一直嘲弄拜登，打擊他形象老邁、神智不是很正常之類。

另外，介文汲認為，美國國運看來並不好，屋漏又逢連夜雨，當時他們沒想到俄烏戰爭會開打，因為好不容易疫情終於要結束了，結果，俄烏戰爭把經濟復甦的機會全部打垮。