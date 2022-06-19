中央氣象局今日下午針對大台北地區發布豪雨特報，位在基隆虎仔山半山腰的「KEELUNG」地標不慎遭雷擊，部分系統當機，無法亮燈。基隆市政府表示，目前正派工程人員搶修中，對遠道前來參訪民眾表達歉意。

中央氣象局下午發布豪雨特報，因午後對流雲系發展旺盛，大台北地區、基隆北海岸等地，將有局部大雨或豪雨發生機率，請民眾注意雷擊及強陣風。

約莫下午4時許，基隆市區不斷有落雷情形，未料，基隆地標不慎遭受雷擊，導致部分系統受損當機。觀銷處指出，雷雨停止後，已立即通知工程人員趕到現場搶修，但仍有部分燈板無法立即修復，除要求廠商盡速修繕外，也對今日前往一睹地標風采的外縣市民眾表示歉意。

基隆地標2月19日熄燈施工，全面改造燈具及硬體設備。觀銷處長曾姿雯表示，硬體部分將原有燈條換為LED全彩燈泡，並將字母不鏽鋼面板全面換新，軟體方面，將裝置連結至燈光控制系統，使KEELUNG文字效果能以動態及色彩漸層變化方式演出。

地標以翠綠、金黃、暖紅及靛藍為組合，城市博覽會期間更以「山海城」為題展演，利用新媒體結合實拍與程式演算視覺製作，呈現豐富、活力與結合科技的基隆新印象。