「甜心教主」王心凌近日參加大陸綜藝《乘風破浪》第3季重新翻紅，憑早年唱跳神曲《愛你》掀起回憶殺跟風熱潮；王心凌以左臉俏麗酒窩甜笑迷倒不少粉絲，但她也是知名的「角度美女」，幾乎所有照片都是以45度角的左臉見人，甚至上節目被問右臉時她還說：「不方便透露」。

王心凌在《乘風破浪》力求表現，跟譚維維合作搖滾歌曲《山海》，一舉打破甜美標籤；但她的美貌始終都是話題焦點，在演藝圈素有「左臉人」之稱的王心凌，日前上節目《36題愛上你》時，被發現她多數照片都以左臉示人，男神炎亞綸還問王心凌：「另外一臉怎麼了？」，王心凌則幽默回應：「另外一臉就不方便透露…」，讓炎亞綸當場笑到歪，而國師唐綺陽也表示不解：「妳明明另一邊臉沒有不好看，都很漂亮啊！」。

王心凌2004年發行《愛你》專輯，封面宣傳照即是45度角左臉。（圖／取自Line Music）

王心凌大方坦言，其實不管錄製綜藝節目或是演戲，一定是左右臉都會拍攝到，但她認為，「人本來就長得不平衡，一定會有一邊特別好看」，所以常常照片挑一挑，很自然最後選到好看的都是左臉照；唐綺陽追問：「所以妳不是故意的，而是每一次挑都會挑到左臉？」，王心凌說藝人應該都會知道自己哪一面拍起來比較好看，確實兩面都有拍，但她就「真的左臉比右臉好看」。

王心凌參加《乘風破浪》最新的搖滾風，也清一色強調左邊角度取鏡。（圖／取自王心凌IG）

主持人Sandy吳姍儒透露，自己也常被拍左臉，某次她主動詢問：「要不要拍右臉看看？」，怎料她臉才轉過去，攝影師就說：「算了」。炎亞綸則表示自己怎麼拍都沒差，所以女藝人很喜歡跟他合照，讓王心凌驚呼炎亞綸很「全方位」，Sandy吐槽：「對，他連『空拍』都可以！」，笑翻眾人。王心凌過去透露自己曾罹患「顏面蜂窩性組織炎」住院，前幾年則有網民酸她「整容失敗」，但後者被她嚴正否認駁斥為謠言。