南韓總統尹錫悅伉儷自競選以來風波頻頻，除了妻子金建熙日前假學歷、整很大，以及近期拒狗肉言論，上週更在北韓發射砲彈的當天，被媒體拍到夫妻倆一派輕鬆地到電影院享受。近期尹錫悅則因為太愛烙英文，讓韓國民眾和黨內人士看了非常不爽，理由竟是因為比較「酷」。

根據《韓國先驅報》報導，尹錫悅在近期與執政黨在會議上，他建議為即將開放的龍山公園改名，龍山公園早期為美軍駐韓國基地，而「National Memorial Park聽起來比較酷，如果直接用韓文Gukrip Chumo Gongwon似乎弱了許多」。

月初(8日)還發生一次，記者會上談到前任與現任檢察官的人事任聘時，他表示:「像美國這樣的已開發國家，government attorneys(檢察官)在政治與政府中定位相當廣泛。」

上月在釜山發表演說時，他說:「本人發誓要將釜山港打造成一座國際化的megaport(大港)。」

雖不知說者是否有意，但全國5,000多萬人聽了可是超介意。當地韓語教育機構主任金瑟龍對尹錫悅展現國際化的作為感到憂心，他表示，「總統代表一個國家和公共組織，因此他有義務遵守《韓語框架法》，用大眾都聽得懂的語言溝通，過度發揮外語可能會影響社會對語言的使用」。

尹錫悅對英語情有獨鍾還不只發生在談話時，4月提名司法部長時更遭人暗酸憑英文程度、喝過洋墨水等經歷來選人，讓黨內人士直呼「很可笑」。