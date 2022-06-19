有民眾昨（18日）將車停在彰化市進德路與實踐路的「白線內」遭開單，質疑開罰理由，警方解釋白線雖能停車，但「斜插式」、「逆向停車」仍是違法，意外掀起討論，沒想到事隔一天，有當地人發現該處路段出現拖吊車陸續拖吊違規車，大喊太療癒了，笑說「昨天就在開單了，還不停好」。

有網友日前在臉書「彰化人大小事」發文稱，彰化市進德路與實踐路上，有多輛轎車被警方開出罰單，但該處路段均劃設白線，車輛也都乖乖停放在線內，甚至有人停在自家門前都被開罰，讓人對罰則一頭霧水，後來才得知原來是整排轎車都是「逆向、斜插式」停車，已屬違規，可罰600元至1200元罰鍰。

民眾斜停白線遭開單，警方解釋「斜插式」、「逆向停車」仍是違法，事隔一天，有當地人發現該處路段出現拖吊車陸續拖吊違規車，大喊太療癒了。（翻攝自臉書「彰化人大小事」）

民眾斜停白線遭開單，警方解釋「斜插式」、「逆向停車」仍是違法，事隔一天，有當地人發現該處路段出現拖吊車陸續拖吊違規車，大喊太療癒了。（翻攝自臉書「彰化人大小事」）

今日（19）有其他網友在相同臉書社團PO出照片，原來彰化市進德路已有拖吊車前往拖吊違規車輛，網友好心提醒「停放在昨天被開單的進德路車主，請趕快移動車子」，網友留言說「好療癒的畫面」、「看到厚臉皮違規魔人被弄就是讚」、「昨天就在開單了，還不停好」、「應該是違規被開罰單的人不高興，就在打電話去檢舉，警方只好出動拖車前去處理了」。

據悉警方表示，惟道路原先劃設的停車格為斜插式，否則違規停放者，警方均可依法取締。實際上，今年4月間也有民眾遇上相同的問題，一名女駕駛載小孩至醫院就診，停車當下停車格的前後均停放機車，女駕駛情急之下，便以斜插式停車，未料，回頭發現被警方開出900元的違停罰單。