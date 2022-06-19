民進黨籍立委高嘉瑜遭恐怖前男友林秉樞施暴案，國民黨立委鄭麗文爆料，專案人員意外發現民進黨某新潮流大老，2年內利用第三方金流匯出2900萬元。對此，資深媒體人吳子嘉在其主持的網路節目中爆料這位新潮流大老的真實身分，更強調，自己今天公開講就會負責任，「這位大老如果不爽可以告我」。

高嘉瑜遭林秉樞施暴案17日開庭審理，鄭麗文爆料，檢方不起訴的洗錢罪部分，意外發現民進黨某新潮流大老，2年內利用第三方金流匯出2900萬元，檢調卻認為未涉不法不再追查，她直言「好像哪裡怪怪的」，完美詮釋「有關係就沒關係」。新北地檢署回應，與本案無關部分，均未對外做任何發言或說明，亦不便評論。

鄭麗文在臉書指出，調查局在追查林秉樞網軍案的金流時，意外發現民進黨某新潮流大老，透過第三方金流在2年內匯款2900萬元，檢調卻認為未涉不法不再追查，她質疑又查無不法嗎？

吳子嘉今(19日)在其主持的網路節目「董事長開講」中，公開「新系大老」真實姓名和身分，就是某位前綠委。吳子嘉強調，自己對這件事知之甚詳的原因在於，因為該公司的老闆是自己好朋友的朋友，最後是自己出面「喬」的，還搭高鐵跑了2趟，現在是以和平收場，自己一毛錢沒碰。

值得注意的是，前民進黨立委郭正亮17日在《新聞大白話》網路直播的休息時間，直接說出誰是這位當過立委的新系大老，還不忘補一句「這個全世界都知道」， 讓節目主持人大感驚訝。

不過，對於吳子嘉說法，截至截稿為止，該位被點名的新潮流大老尚未回應，事情原委究竟如何，仍有待當事人說明。