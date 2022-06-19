大陸北方多日來高溫肆虐，河南省在本輪高溫中有多地出現高達攝氏40℃以上的氣溫，許多氣象站紀錄到地表溫度突破6月歷史極值，最高達74.1℃。網傳影片顯示，河南許昌、漯河及周口等地，有許多水泥路面熱到直接爆裂，讓許多民眾嘖嘖稱奇。

綜合陸媒報導，近日河南連續多日高溫達40℃，許昌市一處路面疑因天氣太熱拱起斷裂，在地上放了溫度計直接「爆錶」。有當地居民表示，往年很少有這樣的情況，今年已經好多地方這樣了；而今年亦熱得比較早。

許昌、漯河、周口等地村莊多處出現地面爆裂情況，有道路維修業內人士稱，路面膨起多出現在高溫天氣，多是因為道路伸縮縫處理、維護不當造成。（圖／微博視頻截圖）

報導說，除了許昌，漯河有村莊也出現類似情況。至於周口市鄲城縣雙樓鄉，一段鄉間水泥路近日在下午時分也突然「炸開」崩裂，幸無人受傷。有道路維修業內人士稱，路面膨起多出現在高溫天氣，多是因為道路伸縮縫處理、維護不當造成。

已連續數日的河南高溫預料將持續1星期，河南廣播電視台報導稱，上周四（16日）河南全省120個國家氣象站中，有59站單日最高氣溫超過40℃，漯河、西平、安陽、許昌等11個站單日最高氣溫超過41℃；林州氣象站達42℃，為全省最高；鄭州站最高為40.4℃。此外，全省92個站的地表最高溫度超過60℃，8站最高超過70℃，西峽站最高達74.1℃，為全省最高。

河南全省92個象氣站的地表最高溫度為西峽站測得74.1℃。（圖／微博視頻截圖）

河南省氣象台表示，在本月22日前，全省仍以晴熱、高溫天氣為主，大部縣市最高氣溫37℃以上，北中部部分縣市39至41℃。