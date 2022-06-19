盧廣仲首次擔任專輯製作人，對自己要求更高。（陳俊吉攝）

盧廣仲繼《What a Folk !!!!!!》專輯後，再度以《勵志論》專輯角逐金曲歌王。（陳俊吉攝）

盧廣仲談到金曲入圍，謙稱「當然想得獎，但沒把握」。（陳俊吉攝）

盧廣仲暌違5年發行《勵志論》專輯，一舉入圍本屆金曲歌王、作曲、編曲、MV等4項大獎，他興奮直呼「非常開心，我當然想得獎！」也分享第一次當專輯製作人，最大的挑戰是要創造和接受很多挑戰跟決定。二度問鼎歌王寶座的他，在製作過程中求好心切，慢功出細活，光是〈輕輕〉這首歌他就唱了幾百次，錄到生氣！

盧廣仲有選擇障礙，這次親自當製作人，花了很多時間在抉擇，他說，遇上疫情爆發，他就把錄音器材搬回家，在家慢慢錄音，〈輕輕〉必須從頭到尾用氣音去唱，比高音還難控制，他就唱2.0、3.0、4.0的版本，再從中挑選，一首歌磨了兩個月。有一天他錄到生氣，「我氣自己！這歌聽起來很簡單，為什麼唱了幾百次？」

在錄音師安撫他後，他靠打太極拳、看卡通紓壓，隔天又再繼續錄音，直到滿意為止，他說，「如此輕柔的一首歌，我也經歷了很多內心的打架，才有這種總結」；他錄樂器時也會錄到生氣，他就檢討自己修行跟功力還不夠，「解決之道，就是提昇自己，下次就容易過關」。

入圍名單公布當天，盧廣仲第一時間收到家人恭喜訊息，是否邀請家人參加金曲典禮？他坦言擔心疫情尚未能決定，甚至想家卻不敢回家，「我已經很久沒有回家了，因為我接觸很多人」。他每天和爸媽視訊，「我們家不會說『我愛你』這種，我們家有自己表達的方式，像我就是視訊讓他們看我家很整齊，讓我媽知道『我兒子是可以照顧居家環境的人』，讓他們看了相對比較放心」。

疫情期間他也學煮菜，「我買了很多鮪魚罐頭，蛋加鮪魚加辣椒醬炒一炒，是我發明的急中生智料理。」他也每天跟一歲半的外甥女視訊，得意外甥女是自己粉絲，「她聽到我彈的吉他，就會說『舅舅』」，專輯中的〈像你〉靈感來自外甥女，「她看到什麼都會笑，她做什麼大家都開心，這種境界我滿羨慕也是追求的目標。」

36歲的盧廣仲才華洋溢，是史上最年輕的「三金得主」，是否自認有得獎運？他靦腆表示，「我覺得不好說，但是能夠入圍一定都是超級努力，讓你的音樂被聽見努力是首要條件，能不能得我沒有辦法評論，我當然想得獎，但沒把握。」他稱讚入圍對手都很有風格，黃宣的編曲很精彩、馬念先的歌聽了感覺瞬間回到高中，他也滿喜歡許鈞，「可以跟這麼多厲害音樂人一起入圍滿開心的！」

他邀請樂手老師、MV導演一起走紅毯，會帶幸運物嗎？他說，「健康就是我的幸運物，過去我有鼻炎，會一整天過敏，所以我要保持良好作息吃好睡好，以健美的狀態出現。」至於被問到感情狀態，他的回答還是「沒有」，未來有會公開嗎？他說「會吧！畢竟適婚年齡很久了。」