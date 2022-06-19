面對一段感情的逝去，有些人寧願消耗著彼此，也不願意提分手；但也有人忠於自己的情感，一旦不愛了就會轉身離開。《搜狐網》運勢專欄就點名3大生肖，當殘存的感情消磨殆盡時，就會果斷結束關係，從來不會拖泥帶水。

▍生肖龍

生肖屬龍的人，骨子裡非常傲嬌，對自己也特別有自信，因此與人相處總有些距離感，但其實他們內心非常溫柔，一旦陷入戀愛就會對另一半呵護備至。不過一旦不愛了，他們也會火速終結這段感情，不會讓兩人的關係更加惡化，甚至不給對方任何反悔的機會。對他們來說，愛就在一起，不愛就分開，感情好聚好散才是最重要的。

▍生肖羊

生肖屬羊的人，喜歡一個人的時候，無論對方做什麼事情，自己總會一昧容忍，不過一旦自己對一個人死心了，就會義無反顧的轉身離開，即便對方不斷挽留，他們也不會回頭，甚至將對方的所有聯繫方式封鎖刪除，不給對方任何挽留的機會，態度相當決絕。

▍生肖兔

生肖屬兔的人看起來相當溫和，對戀人也是百般呵護，不過一旦不愛了，他們從來不會拖泥帶水，果斷的態度絲毫沒有任何挽回的餘地，臉上也看不到任何留戀。即便兩人之間存在一些誤會，死心的巨蟹座也不會再費力去尋找答案，哭鬧糾纏更不是他們能做得出來的，所以當他們決定分手，就會分得乾乾淨淨。