美國疾病管制暨預防中心（CDC）獨立疫苗專家委員會18日投票，一致支持給6個月以上嬰幼兒接種新冠疫苗。

CDC主任瓦倫斯基在投票後數小時接納委建議，容許政府展開為5歲以下嬰幼兒接種疫苗的作業。白宮表示21日會開始接種。

美CDC諮詢專家一致支持 6個月以上嬰幼兒打疫苗
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