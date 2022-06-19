美國疾病管制暨預防中心（CDC）獨立疫苗專家委員會18日投票，一致支持給6個月以上嬰幼兒接種新冠疫苗。

CDC主任瓦倫斯基在投票後數小時接納委建議，容許政府展開為5歲以下嬰幼兒接種疫苗的作業。白宮表示21日會開始接種。