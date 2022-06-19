6個月以上嬰幼兒 美CDC建議接種新冠疫苗 21:282022/06/19 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國疾病管制暨預防中心（CDC）獨立疫苗專家委員會18日投票，一致支持給6個月以上嬰幼兒接種新冠疫苗。 CDC主任瓦倫斯基在投票後數小時接納委建議，容許政府展開為5歲以下嬰幼兒接種疫苗的作業。白宮表示21日會開始接種。 美CDC諮詢專家一致支持 6個月以上嬰幼兒打疫苗 流標7次 安平區非營利幼兒園動土 哈日族衝了 網銀日圓交易飆量 #嬰幼兒 #CDC #接種 #建議 #新冠疫苗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 兒少長新冠後遺症持續3個月 醫建議電子化評估症狀更有效率 13:332022/06/19 生活 鄭寶清出局揚言不放棄 桃黨團建議：未來六都直接徵召 11:292022/06/19 政治 土耳其籲設安全航道 助烏克蘭穀物出口 04:102022/06/18 全球財經 歐美各國超前部署 急購天花疫苗 04:102022/06/19 生活新聞 長者第4劑再開打 收到通知快來 04:102022/06/19 地方新聞 桃園兒童莫德納第2劑 明開打 04:102022/06/18 地方新聞 幼兒莫德納預計7月中下旬開打 新北：配合中央盡快安排 15:372022/06/18 生活 北市4處兒童疫苗接種站 首日2461位學童接種 15:572022/06/18 生活 6月～5歲幼童 可以打莫德納了 04:102022/06/18 生活新聞 北市西門國小接種站 首日752名學童接種 12:352022/06/18 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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