加密通貨價格持續大跌，總市值過去兩個月蒸發逾1兆美元，令人擔心增加美國經濟衰退可能性，但專家認為其崩跌跟實體經濟無關而不會拖累經濟。

比特幣每枚價格18日跌破17,800美元，但19日盤中強彈逾11％報約19,767美元。去年11月創新高後持續下滑，迄今累跌逾七成。

據Coinmarketcap資料，加密通貨總市值去年11月達2.977兆美元頂峰，但18日只剩約8,914億美元，期間總市值蒸發逾2兆美元。雖然4月曾重回2兆美元以上，但接下來兩個月來市值腰斬逾半。

美國國內生產毛額（GDP）規模21兆美元，房市總值43兆美元，高盛估美國家庭持有全球三分之一加密通貨，皮尤研究中心調查發現16％美國成年人曾投資、交易或使用過加密通貨。這令人擔心加密通貨大跌會衝擊美國經濟。

但多倫多大學經濟教授甘斯（Joshua Gans）說，大家沒有把加密通貨充當真實世界債務的抵押品，加密通貨價格大跌只是持有者的帳面損失，而且加密市場規模僅占經濟一小部份，對經濟影響不大。

摩根士丹利研究指出加密通貨融資公司主要向加密投資人和企業放款，因此加密價格崩跌對美國銀行系統影響有限。

連支持加密通貨的著名投資人歐萊利（Kevin OLeary）也指出世界各地都有人投資加密通貨，並非只有美國人，就算比特幣再大跌20％，那衝擊力是分散至全球，並非由美國獨自承受。

雖然許多散戶投資加密資產，但美國家庭持有淨資產達150兆美元，即使加密市場兩個月內蒸發逾1兆美元，專家認為對美國整體家庭財富的衝擊有限。

高盛5月報告指美國家庭總資產裡，加密通貨僅占0.3％，遠低於股票的33％。所以加密通貨大跌對美國人的消費影響相當低。