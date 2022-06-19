樂天桃猿19日靠著陳俊秀8局上關鍵安打打回超前分，以2比1擊敗富邦悍將，桃猿拿下4連勝，加上另一地的統一獅以4比5不敵中信兄弟，也讓桃猿領先優勢擴大至3.5場，繼續穩坐上半季龍頭位置。

前7局打完雙方1比1平手，8局上2出局後，成晉安打、林泓育觸身球保送，陳俊秀再補上單場第3支安打，也把二壘上的成晉打回來，桃猿就靠著這關鍵一擊勝出，也讓富邦挑戰本季首度4連勝再度失敗。

狂威在首局因2支安打先掉1分，2局更是碰上滿壘危機，7局投球中幾乎局局都是面臨壘上有人的狀況，但靠著隊友守備幫忙化解危機，最後繳出7局正好用100球，投出5次三振、1保送，被敲9支安打、失1分的表現，拿下本季第6勝，勝場也追上獅隊羅昂並列第一。

近期拿下5連勝且都繳出優質先發，狂威將好表現歸功於隊友幫忙，他表示，自己不是屬於三振型的投手，很多時候還是要靠隊友幫忙，「守備、得分，都是團隊的努力。」

總教練曾豪駒表示，過去對戰范米特時，自家打者的掌握度不是很高，「他的好球率、節奏很明快，其實今天雙方投手都投得很好，但在比賽後面有些比較幸運的地方，但這就是棒球。」

今天單場3安打並打回致勝分的陳俊秀獲選單場MVP，他也希望能透過這場比賽把好的感覺延續下去。事實上，過去他面對范米特表現並不理想，6打數僅有1安打還吞下4次三振。

樂天桃猿終結者豪勁成功「關門」。（鄭任南攝）

樂天桃猿拿下4連勝。（鄭任南攝）

不過今天陳俊秀一吐怨氣，從他手中敲出3安，最後還把范米特打退場，「其實今天也沒有特別做改變，今天就是終於打到球了，還打到沒人的地方，運氣也不錯。其實他真的是很好的投手，賽前大家就有互相提醒要稍微積極一點。」

之前陳俊秀不慎染疫，雖然順利康復歸隊，但打球時還是會有喘的後遺症，「現在還是會，但比較好，所以有在練習呼吸，讓自己的呼吸慢下來。」