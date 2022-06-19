因應自由行及體驗式深度旅遊蔚為風潮，高市府觀光局因應民宿管理辦法鬆綁，放寬民宿申設條件，吸引有創意年青人返鄉創業開設民宿，近年來從原有55家增加為122家，大幅成長約140%，有眷村民宿31家、原民區3家、海線民宿1家，位歷史風貌區則有29家，各異其趣的民宿市場正在高雄各行政區中逐漸發展，各家民宿都能結合在地人文或自然特色，讓住宿不只是住宿，而是另一個對城市的旅遊記憶。

鹽埕區的「銀座聚場咖啡」民宿，改自具72年歷史國際百貨商場空間，主人邱承漢表示，鹽埕是高雄極具人文歷史風貌的場域，法規開放後，籌備2年多於2020年申設，以在地食材提供餐食，搭配在地團隊導覽走訪，讓更多人實際走入高雄最老的商場，體驗老城區裡的生活樣貌，其空間營造也曾獲2021臺灣光環境獎的肯定。另「大港小住」民宿主人小凌，也選擇在具人文風貌區特色的新堀江商圈，將荒廢幾十年閒置老屋，轉變為兼具舊美感與新潮美融合的特色民宿，加上所處新興區舊名為「大港埔」，更接地氣的用台語文做為樓層介紹與房號說明。而「眷待期休憩所」原為軍眷房舍，為日式磚木架高屋舍建築，2018年配合「以住代護」進行結構改善，申設民宿的主人的俊瑜及頌慈說道，他們期望以新舊共融方式，讓更多人體驗及瞭解台灣獨有的眷村文化。

目前唯一合法海線民宿「興達港」，以乾淨素雅取代不必要的過多裝潢，在陽台上就可賞夕陽照望海景，不用跑大景點人擠人外，也可邀親朋好友包棟來漁港吃海鮮。觀光局指出，市府近年來積極深耕每一區域，與在地連結因地制宜的發展，不論是鄰近市區的都會帶、東高雄山城9區或是濱海線的梓官、彌陀、茄萣等，配合地景地貌特色，營造屬於該區的識別意象。來到高雄旅遊，除可品嘗在地美食及豐富人文歷史景點外，住宿方面，特色民宿也是不錯選擇，搭配旅行體驗來感受這城市魅力。喜歡玩空間的你，歡迎帶上你的創意來高雄申設民宿，打造屬於你的個性空間，更多詳情，可上高雄旅遊網( https://khh.travel )查詢！