台灣羽球一姊戴資穎參加超級1000系列賽印尼公開賽，今(19日)在女單金牌戰對決大陸選手王祉怡，經過3局激戰，最終以21比23、21比6、21比15逆轉擊敗王祉怡，順利摘金勇奪個人本季第2冠；戴資穎明(20)日過完生日就滿28歲，被問到選手生涯能再打多久？她回應「還沒想那麼遠」。

戴資穎昨(18日)先是在四強戰擊敗奧運宿敵陳雨菲，今(19日)再於冠軍戰對決王祉怡，連兩天都對上大陸選手，且兩場比賽都展現韌性逆轉獲勝；戴資穎直言，與這兩位好手交戰非常辛苦，自己已許久沒有在這麼多球迷面前出賽，她非常感謝現場球迷加油，讓她湧出更多力量拿下勝利。

戴資穎這次在四強賽面對多達3名大陸選手晉級，可說是承受著「一打三」壓力的狀況，她對此表示，大陸羽球的實力一直都相當強，因此可以派出多人參賽，所以在比賽中確實很可能會連續對上大陸選手，小戴強調：「這是比賽無可避免的一環，自己能做到的，就是盡力去拚」。

戴資穎從還是7歲小朋友的年齡開始打羽球，明(20日)將迎來她的28歲生日，羽球生涯已經超過20年的小戴，經過長年征戰的身體也累積了不少傷勢，今日欣喜奪冠後的戴資穎，不免再被問到「還能繼續堅持打多久？」，她坦言：「還沒想那麼遠，目前就是保持健康去面對每一場比賽。」

小戴在泰國公開賽先奪冠，又在印尼公開賽奪冠，本季第二冠入袋。印尼雅加達可說是小戴的奪冠福地，2018年雅加達亞運，2016年、2018年的印尼公開賽，讓小戴累積了大批粉絲，這次甚至在球場外幫她唱起英文版生日快樂歌；小戴透露，每天打完比賽，門口都會有一大群印尼球迷等她合照，她說：「可能是因為我的打法和手法的變化，比較符合印尼球迷的胃口，所以才會這麼多人幫我加油」，而且還一堆人用中文幫她加油，她搞笑說：「該不會是因為我長得像印尼人吧！」。小戴的選手行程不停歇，拿到冠軍後不會回台，而將飛往西班牙準備下一項賽事。