大陸女星范冰冰2018年捲進陰陽合約風波，不只重創演藝事業，隔年還和論及婚嫁的李晨分手，可說是跌進人生谷底。但她近年積極地尋求復出，18日更被拍到與神秘男共同參與家庭聚會，兩人摟腰、親吻頭頂等樣樣來，戀情疑曝光；今（19日）有網友起底范冰冰新歡的身分，原來是位現職金融業的副總裁，過去還當過18年的職業軍官，背景很有來頭。

范冰冰2019年跟李晨分開後，就一直沒有傳出新戀情，直到昨（18日）她被大陸狗仔拍到帶一名凸肚男與家人吃飯，兩人肢體互動親密，男方先吻范冰冰的手背，范冰冰順勢摟了他的腰，男方再親范冰冰的頭頂，最後兩人甜蜜地擁抱，看起來跟熱戀中的情侶無異。

范冰冰被拍到新戀情。（圖／微博@快手搜索攝影劉大錘）

范冰冰的新歡被網友起底為金融業副總裁，還曾經當過18年軍官。（圖／微博＠吃瓜群眾CJ）

范冰冰的新歡被網友起底為金融業副總裁，還曾經當過18年軍官。（圖／微博＠吃瓜群眾CJ）

范冰冰的緋聞曝光後，立刻掀起陸網熱議，「范冰冰新戀情」還迅速成為超火話題之一，微博娛樂博主「吃瓜群眾CJ」還爆料，有一名自稱跟范冰冰男友同公司的網友指出，范冰冰男友是1981年出生，是金融集團的副總裁，算是公司中最年輕的高管，個性隨和、工作能力很強，過去當過18年軍官，長期在武裝戰線工作，拿過二等功，轉職金融業後，也是採取軍事化管理。

許多網友紛紛看好這段戀情，留言祝福范冰冰，不過截稿之前，范冰冰尚未針對此緋聞做出回應。