備戰年底選舉，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲18日特地到金門服務處揭牌。這一趟金門行除了見自家黨員，也和金門藍委陳玉珍及縣長楊鎮浯碰面。柯文哲說，其實自己主張興建金廈大橋，因為金門是解決兩岸紛爭很好的示範地點，更表示「做一條橋，金門的問題就解決一半」。對此，陳玉珍表示，事實上這也是「金門人的盼望」，因為對經濟發展有實質幫助。網友則表示，「這點柯市長很有遠見」。

金廈大橋路線規畫方案。（資料來源：廈門微傳訊）

台灣民眾黨啟動年底地方選戰，柯文哲18日受訪被問及兩岸關係困境要怎麼解，他表示：「你要問我的話，我主張蓋跨海大橋，廈門機場直接接金門，這樣水電、垃圾什麼都能處理掉。」

據《東森新聞》報導，陳玉珍說：「（柯P）主張說要建金廈大橋，事實上這也是我們金門人盼望，事實上不管對金門經濟發展，客流、各方面都有幫助，所以我們支持這主張。」

國民黨立院黨團總召曾銘宗則認為，「涉及到國防，涉及到經濟，涉及到兩岸，我呼籲蔡政府審慎評估後，再做決定」。

台灣海峽通道暨金門通橋專題研討會2019年12月在福州召開，與會兩岸專家學者圍繞熱烈討論台海通道工程建設的各種方案。圖為廈金大橋初步提案之一。（圖／福建港澳台辦）

柯文哲說法在PTT論壇掀起討論，有網友直言，「這點柯市長很有遠見，懂得從小開始做起」、「兩岸一家親，合理」、「金厦以前就同一個生活圈，應尊重金門自決」、「民進黨不同意橋蓋的成？」、「這個橋唯一的問題是，本島不想出錢、對岸不能出、地方出不起」、「真的該讓金門人自己決定才是對的」。