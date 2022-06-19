美國康州(Connecticut)傳出吃軟糖差點葬送數十條人命的車禍意外，肇事公車司機行進時邊嚼含有大麻成分四氫大麻酚(THC)的軟糖，沒想到中途突然失去意識，被傳喚出庭時還用中文表示「我不知道那是大麻」。

美聯社報導，13日一輛載有38名乘客的公車行駛在95號州際公路上，突然一個緊急煞車，所有人嚇的驚慌失措。警方到場時發現陳姓駕駛在座椅上失去意識，整個人趴在方向盤一動也不動，旁邊還找到一包水果口味的軟糖。肇事司機經檢測後酒測值為零。執法人員表示，軟糖成分含有大麻主要精神活性物質「四氫大麻酚」(THC)，才會釀成這場事故發生，所幸沒有造成任何傷亡。

陳姓司機出庭時表示，完全不曉得軟糖含有大麻成分，一直以為他只是普通糖果。據悉該陳姓男子向來是公司的模範員工，10年跑車經驗沒有犯下任何違規。該公司經理則回應，「陳姓司機不菸、不酒，只是喜歡吃甜食而已。」

還補充道，「這在幾年前根本不可能發生，但現在大麻滿街都是…」

類似事件層出不窮，這也讓外界重新聚焦在食物是否影響駕駛的注意力及判斷力。據外媒報導，2015年新墨西哥州(New Mexico)同樣發生，一名公車司機顧著吃手邊的食物，下一秒直接擦撞前方車輛屁股。

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