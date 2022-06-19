樂天桃猿洋投狂威在4局下疑似與富邦悍將捕手戴培峰有摩擦，賽後他解釋，是因為他前一打席在3壞球時有假點的動作，「在我學習棒球的過程中這是屬於學生棒球的方式，但大家都打到職業層級，不用特別去做這個動作。」他也坦言之前與中信兄弟江坤宇也是類似的狀況，但他強調，自己並非針對特定球員，而是自己的棒球背景就是不喜歡這樣的手段跟動作。

2局下狂威面對戴培峰時連投4顆壞球將他保送，但在3壞球時戴培峰有擺出短棒假點，4局下兩人再度對決，狂威讓他擊出靠近一壘邊線的滾地球，他自己下丘處理，將球傳往一壘抓到出局數，但當時狂威口中念念有詞，戴培峰則是雙手一攤、面露疑惑。

賽後桃猿總教練曾豪駒表示，狂威可能是覺得這是在干擾，因為在國外不會這樣做，「我是覺得還好，他應該把自己的事做好，不要因此去擾亂情緒，但其實後面幾場他有慢慢的去調整自己，情緒控管也有改善，雖然難免還是會有情緒，但慢慢會去思考如何把當下比賽完成。」

狂威則表示，在自己學習棒球的過程中，這是屬於高中、學生棒球的方式，現在打到職業的層級，3壞球好好選球就可以，不用特別去做這個動作。

之前狂威面對兄弟的江坤宇也曾發生類似的狀況，狂威說：「自己的棒球文化不喜歡這樣的模式，但我也可以了解這是棒球文化差異，我也是在打屬於自己的棒球，如果對方因此有情緒我也可以接受，因為這就是比賽一部分。」

但他強調，自己並不是針對單一球員，狂威表示，自己在比賽中是比較有情緒、興奮的狀態，帶著腎上腺素去比賽，但下了場心情就會平穩，「我只是不喜歡比賽中的手段跟動作。」