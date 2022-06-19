再度落腳台中的「大專校院3x3籃球錦標賽暨亞洲大學3x3籃球錦標賽選拔」，19日於台中市政府一樓中央區挑高川堂進行四強最終決戰。除了「文化大學A隊」完成公開女生組3連霸，包括公開男連退強敵「醒吾科大A」，以及一般組「中原大學A」、「朝陽科大A」，都鏖戰到加時賽才勝出，也都是首度於大專3x3賽事奪冠。

台中市政府運動局林宜萱科長特別現身閉幕儀式給予支持，大專體總王淑音會長也蒞臨頒獎，並再度表達對台中市政府及台中市政府運動局的感謝：「能夠辦在酷城市台中市，提供完善的場地和資源，和許多大專球員來參與，讓3x3籃球更酷！期待未來繼續一起推廣賽事。」賽後她也與球員共襄盛舉，到台中市政府廣場為即將上梁的國際會展中心「簽梁」留念。

公開女生組衛冕軍「文化大學A隊」及徐詩涵、許庭瑜在陣的「國立台灣師範大學A」上演眾所矚目的對決，比賽前段雙方高強度攻防僵持不下，而後文化王玥媞挺身而出接管比賽，18比13留下后冠，其中貢獻10分至關重要，她提到此役前手感不佳，就盡量出手也嘗試切入：「謝謝隊友給我信心，沒有辜負她們的信任。」

同為上屆冠軍班底的徐玉蓮表示，很開心帶著學妹完成連霸，她昨晚不但一一提點，今比賽後段更刻意「放手」留在替補席，鼓勵她們自信發揮：「出來比賽，就要把自己最好的表現拿出來、呈現給大家！」

而本屆公開男生組最大驚奇非「醒吾科大A」莫屬，派出富邦人壽UBA公開二級陣容阿比伯、仲俊威等應戰的他們，八強起連過義守、政大考驗，冠軍戰強碰徐宏瑋、張東庭、鞠丞哲三人組成的「健行科技大學B」，延長賽林展右弧頂兩分球16比14帶走勝利，首闖決賽就一舉登頂。

林展右談到對手動作和條件都更出色，加時賽設定拚外線結束、人人都可出手，謙稱自己致勝一擊帶有運氣成份。「透過3x3 比賽，有機會跟公開一級球隊對抗，對我們是很好的經驗。」他說全隊賽前有特別針對切入和防守進行訓練，也加強體能，這次參賽收穫很多。

另公開組季軍戰，「政治大學B」進攻把握度高，逐步拉開領先以21比14擊敗上屆冠軍「義守大學A」。女籃雙強「國立台灣師範大學B」、「台北市立大學A」互飆外線、內線對抗同樣精彩，終場台師大18比13勝出。

一般組男女籃同樣決勝延長賽，也都產生3x3新科冠軍。「中原大學A」有職業3x3經驗豐富的陳韋名領軍過關斬將，最終以擅長的外線終結「中科大A」。一般女強權「朝陽科大A」雖兩度被「高雄科大C」扳平，不過延長賽以兩波撕裂防線攻勢順利封后。

此次賽事移師台中市政府廣場，吸引許多球迷和周邊市民朋友到場觀賽，兩日賽事於SSUtv網路直播，總觀看次數更突破18萬次，期盼透過3x3籃球賽事推廣，帶動更多大專球員投入參與並提升觀賽風氣。