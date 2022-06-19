國民黨花蓮縣黨部日前審查第三選區縣議員擬參選人張峻，多年前捲入LED路燈採購弊案，遭新北地院依貪汙治罪條例判處7年8個月徒刑，因違反中國國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法第九條規定，不符中國國民黨提名資格。花蓮縣縣黨部新聞稿強調，這是彰顯國民黨「清廉價值」與「清白參選」的核心精神。

張峻公開質疑說，四年前可以，為何今年不行？縣黨部釋疑指出，如果違規闖一次紅燈，並不代表以後就可以繼續闖紅燈。這個是非邏輯非常簡單的道理。據了解，張峻上屆議員能順利參選，是因四年前縣黨部行政作業疏失而放行。

但如今張峻有案在身，又涉犯貪汙重罪且一審判刑有罪，國民黨內擔憂，若此例一開，未來各縣市有相同背景的黨員都依此標準，將嚴重打擊國民黨清廉參選的價值。且若張峻在選舉期間，若二審無法逆轉翻案，將會讓國民黨重新塑造的形象一夕崩潰。因此對於這次參選標準，是國民黨運作多年的標竿，且是全黨堅持「清廉價值」的精神，才能讓更多民眾支持與認同。

依照中國國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦第九條第一項「黨員有下列情事之一，經法院判決有罪確定者，一律喪失提名登記資格，並不得由本黨提名：第一款「違反組織犯罪防制條例、檢肅流氓條例、毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、洗錢防制法或貪污治罪條例。」

縣黨部指出，黨員有第一項各款情事，其案情雖未經法院判決有罪，惟經廉能委員會或中央考核紀律委員會認定對社會公義有害，對本黨聲譽有損，予以停止黨權、撤銷黨籍、開除黨籍處分者，亦同。

經查，臺灣新北地方法院一○五年十一月十八日一○四年度原訴字第一號刑事判決：張峻犯貪污治罪條例之職務上行為收受賄賂罪，累犯，處有期徒刑七年八月，褫奪公權伍年。未扣案之犯罪所得新臺幣四十萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

依判決書資料，張峻是涉及「違反貪污治罪條例」，完全符合國民黨的排黑條款，這是無庸置疑的。而國民黨規章或辦法並無將違反證交法案件列為 「排黑條款」規定之中，兩者是不能相提併論的。

地方政壇流傳一段秘辛，二○一六年花蓮市長補選，時任縣議員魏嘉賢挑戰民進黨實力堅強的張美慧，由於未受到其他地方政治家族支持，擔心盛傳魏嘉彥準備參選縣議員，衝擊到同選區其他政治勢力，因此，多位地方及黨部幹部大老與魏家代表才會連袂到花蓮市帝君廟發誓未來魏家不派家族成員參選縣議員，未料魏家仍違背誓言出來參選，形同蘇貞昌在神明面前發誓都不算數。不論其結果如何，但這對魏家來說，雖然是一時壯大家族政治影響力，反而卻埋下日後更大的政治隱患。

為此，國民黨花蓮縣黨部聲明也做出以下聲明表示：

1、「中國國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法」係從民國一○一年十月十七日第十八屆中央委員會第一四一次常務委員會議修正後，本黨各項公職提名，悉須依據本辦法公正辦理。

2、有關黨員因違反本辦法第九條規定，「立即喪失提名登記資格，並不得由本黨提名」，條文清楚明白規定，從中央到地方黨部均須遵行。

3、中國國民黨對黨員參選公職提名特別重視「清廉價值」與「清白參選」，因此黨章及相關提名辦法才會規範第九條，更要求參選公職登記同志一律簽署清白參選切結承諾書，在各屆各項公職提名作業要求各黨部切實執行，此係全黨的共識，不因個人而異。