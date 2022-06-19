高通膨全球肆虐，台灣根本躲不開，民眾抱怨一般物價直直漲，只有官方數據看起來沒事。外銀經濟研究部門把亞洲各國相關數據攤開來比較，食物類占消費者物價指數比重排名亞洲倒數第四的台灣，這一年來的食物通膨率卻高居亞洲第二！

央行臉書在6/16傍晚後被臉友灌爆，因為當天央行理事會決議升息半碼、調整今年消費者物價指數（CPI）及核心CPI年增率預測值分別為2.83％及2.42％ ，有臉友直接嗆「我們都知道，生活的通膨早就不只2、3％，只升半碼是準備迎接更高的通膨？」，「這樣調是要讓台幣續貶、民生物資繼續狂飆囉？！」

此波的高通膨原因之一，來自俄烏戰爭引發的能源、大宗商品、糧食價格大漲，歐美國家通膨率創下數十年記錄，相對起來亞洲通膨率比較不嚴重，但所有外銀經濟研究部門都發現，亞洲通膨最大壓力來自食物類別，因為在各國CPI一籃子中的占比較大。且需注意的是，根據歷史經驗，食物通膨不太可能很快緩解，估計會成為亞洲經濟動能更大的擔憂。

澳盛銀行大中華區經濟研究團隊最新報告顯示，食物類在CPI一籃子的占比，各國排序上以印度的45.9％最高，泰國的40.4％，排第二，台灣24.8％排名亞洲倒數第四，高於中國大陸、新加坡、韓國；這一年來食物類的通膨率變動，最高是印度的7.8％，台灣以7.4％居次，相對上中國大陸、越南僅2.3％、1.3％。

依據主計總處統計的CPI七大類指數中，5月以食物類年漲7.4％變動影響最大，主計總處分析，主要因蛋類及肉類受飼養成本提高影響，蛋類價格上漲27.98％，創41個月來新高；肉類價格上漲7.88％，創87個月來新高；蔬菜受天候不佳及上年低基數影響，價格上漲22.12％，外食費上漲5.8％，創163個月來新高。

外銀據此建議，各國除了央行升息，政策制定者應使用行政措施，以應對食品的高通膨，尤其現在存在多種原因導致全球糧食短缺加劇，短期內食品通膨不可能緩解，民以食為天的道理下，持續的高額支出勢必會排擠更多的耐久財消費，阻礙疫後經濟來自內需支持的復甦動能。