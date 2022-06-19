林懷民（右）18日在《激流與倒影》新書分享會上，與作家李桐豪（左）對談。（盧美杏攝）

人人都會遇上挫折，即使是獲獎眾多的雲門舞集創辦人林懷民，也坦言他年輕時曾需要被鼓勵，也因此常常有路上的人跑來跟他說加油，像是年輕時和陌生人共乘計程車，結果意外被對方鼓舞，去參加大甲媽祖繞境時，遇上陌生人過來牽他的手，告訴他：「林先生，謝謝你的藝術。」這些小小的事情，都對他有莫大的鼓舞，也是他在舞蹈路上前進的動力。

林懷民18日在《激流與倒影》新書分享會上，與作家李桐豪對談，現場播映金馬獎影帝莫子儀特別拍攝的朗讀影片，此外，莫子儀也現身會場，驚喜連連。

林懷民表示，他從來不認為藝術家比別人特別，而一個好的藝術家，會做自己相信的事情，而他還有很多頂尖的藝術家朋友幫助他，「我沒有『謙虛』，如果我很清楚，我的朋友都是貝多芬伯伯、米開朗基羅公公，那麼我什麼都不是，如果沒有大家協助，自己一個人不可能完成任何事情。」

林懷民說，雲門舞集在全世界舞團是一個特別的例子，背後是一整個社會用不同的方法支持和鼓勵，「2008年雲門火災後重建，有4千多個芳名錄，每個名字都有一個期待，我們不能忘掉那個期待。」

在社會的期待中前進，林懷民一路走來時刻關心著社會，似乎也呼應著他的名字「懷民」，林懷民表示，他父親說「懷民」二字是來自《左傳》，「我父親常跟我談的是『責任』二字，他心中的想像是要像英國首相邱吉爾那樣，在溫飽之後，對社會要有責任；而我母親則是要我做一個有用的人，不能給別人負擔。而我始終是他們的小孩。」