故宮文物最後一位國寶來台的押運人，故宮人稱「索公」的索予明，今（19）日中午11點半於家中仙逝，享壽103歲。前國立故宮博物院院長馮明珠感傷表示：「當年的文物押運人，索公是存世的最後一位，他的離去，也是一個時代的結束。」

索予明的兒子「小索」表示父親年歲已長，身體多有衰竭，但「心裡都知道」日前還曾泣訴「想老朋友了！」小索只能安慰父親「大家都很好，都在家睡覺呢！」他表示這兩日將在家設靈堂，因為索公來台後一輩子都沒離開過故宮和他心心念念的文物，家也就在故宮北院的山腳下。小索感慨父親也沒想到跟著國寶來台就再也沒回家，開放探親後雖也返鄉過，但因押運文物來台，文革時被打為「黑五類」。索公一心想念的母親早已天人永隔「回去也找不到了！」

索予明是1949年負責運送第三批故宮文物來台的押運負責人，當年隨著中央博物院籌備處來台，一直就在故宮工作直到退休，馮明珠表示，自己這一輩的故宮人，很多都是從還在大學讀藝術史時就認識索公並跟著他工作，「我剛進故宮時，他是圖書文獻處的科長，對後輩客氣且盡心教導。」索公2019年百歲生日時，故宮同仁們還為他辦了一場生日宴。

索予明1920年生於湖北江陵，抗戰時考上同濟大學機械工程系，1941年中央博物院籌備處落腳四川南溪縣李莊，索予明得知籌備處招募繪圖人員，便姑且一試，從此與故宮結下不解之緣，來台後更專研漆器而為故宮的漆器專家，一直工作至60餘歲退休，但他退休後仍心念國寶，小索表示，翠玉白菜、《龍藏經》在故宮南院展出時，老人家雖高齡仍去嘉義一睹。

索公當年運送第三批故宮國寶南渡，原本只要一個多星期的航程卻走走停停20多天，原來是艦長要投奔共軍，他曾回憶表示，當時船往北就是共軍，但他堅持「長官囑我將文物運往台灣，當然是南航！」才確保了國寶順利來台。

索予明曾多次提及，當年為了把文物搬上船，許多個人行李都丟了，只剩一件母親給他的藍色背心及一些袁大頭傍身，也成為他與母親的臨別信物。小索表示這件藍背心至今仍保存完好，將繼續留存作為後代子孫的念想與追憶。