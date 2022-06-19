中職啦啦隊女神峮峮是中信兄弟Passion Sisters成員，除了在球場及網路擁有極高人氣外，她還上遍各大節目甚至自己當起主持人。日前她在李岳（西瓜哥哥）主持的直播訪談節目中談到，她不碰「魔羯座和獅子座的男生」，不料因此引發網友抗議，讓峮峮急忙在IG上發限動澄清誤會。

李岳當時為峮峮分析起各星座男生特質，峮峮坦言自己交男友盡量不碰「魔羯男」，原因是顧慮自己碰過以及身邊認識的一些摩羯男都屬於「惦惦吃三碗公」，檯面上看來很乖務實顧家，但私下卻滿多女性好友；她還說「獅子男」也不行，因為獅子男「很黏」，自己無法承受男友很黏。

峮峮澄清對魔羯男、獅子男的印象是聽來的，呼籲網友們冷靜。（圖／取自峮峮IG限時動態）

峮峮在節目中透露，自己加入啦啦隊前其實也屬於交往時很黏人的，後來才體會到一個人做很多事情的快樂，所以現在變成不喜歡把大多時間用在跟另一半相處上；此話一出，不少獅子男節目觀眾連忙上線留言抗議：「怎麼否定了世界十二分之一的人口？」、「其實獅子好吃不黏牙！」，李岳跟峮峮怕點燃各星座怒火，連忙結束星座話題，並強調：「大家都很棒，大家都會遇到自己合得來的星座的」。

峮峮還怕網友們餘怒未消，今(19日)趕忙親上火線發IG限動解釋：「我沒有嫌棄魔羯男跟獅子男啦！」，表示是因為聽了身邊一些女性朋友分享，才會比較不敢碰這個星座；峮峮接著澄清，她只是因「個人」不喜歡另一半很黏，至於「獅子男很黏」等觀點或刻板印象，她強調都是從身邊經歷聽來的，不代表全部星座男都有如此特質；峮峮表示自己絕對沒有嫌棄，無奈嘟嘴說：「害我感覺得罪了全世界的魔羯男跟獅子男」。