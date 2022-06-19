大陸最近發布了好幾則天宮太空站的消息，包括太空人已成功進駐，以及設備的新穎。不過官方幾乎沒有提到發展過程的挫折，外界所知也很有限。太空愛好者從衛星照片中發現，負責天宮號發射，以及載人太空航行的酒泉衛星發射中心，其實在去年有發生頗為嚴重的事故，疑似是火箭燃料爆炸損壞了設施。

太空新聞(SpaceNews)報導，酒泉航天港位於戈壁沙漠裡(正確說法是：內蒙古自治區，阿拉善盟額濟納旗，東風鎮)，是中國大陸的第1個國家級太空基地，始建於1958年。由於發展的早，如今也是相當重要的太空發射基地，包括第1次的神舟載人任務，就是在此處將楊利偉發射到太空。

然而，太空愛好者哈利‧史特蘭格(Harry Stranger)從空中巴士集團和法國國家太空研究中心(CNES)提供的衛星照片中發現，在2021年的11月，酒泉衛星中心有一起嚴重爆炸事故，他在6月10日把自己的發現發表在推特上。

衛星照片顯示，酒泉太空中心的一處實驗場，發生過嚴重爆炸。(圖/twitter)

High resolution satellite imagery shows that there was an explosion at a launch pad south of the Jiuquan Satellite Launch Center in October 2021.



The location of this pad is 40°50'13.3"N, 100°10'31.8"E (https://t.co/KjLngbke1t). pic.twitter.com/Qckwaqtcrj — Harry Stranger (@Harry__Stranger) June 10, 2022

高分辨率的衛星照片顯示，可能用於測試固體火箭引擎的設施，在2021年10月仍然完好無損，但是到了2021年11月的圖片，卻變得一片狼藉。

太空網查閱來自Planet的Super Dove衛星所提供的詳細照片，確認爆炸事故應該是發生在2021年10月15日11:13，和10月16日12:07之間。

不過，這場事故完全不影響神舟13號載人飛行任務，該任務於10月16日0:23從酒泉升空。

沒有任何大陸內部的媒體報導過此事，外界也就更難得知情況。僅能從這幾張空拍圖做一些粗淺的判斷，從附近設備的外觀，以及爆炸造成的破壞，這些設備很可能是與中國航天科工集團(CASIC)的固體火箭測試和組裝有關。而這些測試設施，是在2018年9月開始建造。

中國航天科工集團是是從中國航天科技集團 (CASC)拆分出來的另一個國營太空集團，他們也有自己的太空計畫，目前正在開發一系列可快速組裝與發射的固體火箭，稱為「快舟」，目前已有「快舟1號」，和更大的「快舟11號」。

快舟1號的載運量較低，大約是200~300公斤，從2013年首次發射，目前16次發射，其中14次成功；快舟11號的載運量是1000~1500公斤之間，在2020 年7月10日的首次發射，並沒有成功，此後便一直停飛。

快舟11號原計劃於 2021 年底前發射第2次，不過顯然跳票了，官方並沒有說明，不知是否與這場事故有關。