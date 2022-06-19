許多人熱愛使用IG限時動態功能，將生活瑣事紀錄下來，就有網友好奇，限時動態內容類型多樣，包括搞笑日常、出遊、放閃等，大家最喜歡或討厭看到哪種內容？貼文一出，不少網友紛紛表示，最令人反感的內容就是「曬小孩」。

一名網友18日在PTT的WomenTalk板發文表示，滑IG是他每天的例行公事，除了看朋友PO美食或搞笑日常的限時動態，也很喜歡看音樂、療癒影片、時事迷因等內容，其它沒身材硬要秀、愛炫耀買了新東西、曬老公老婆小孩，或把文字調到最小的厭世文等內容，都讓他相當反感。

因此好奇，大家平時喜歡或討厭看什麼樣的限時動態？掀起網友熱議，不少人直言，最討厭看到別人曬小孩，「小孩，那些曬小孩的朋友我都噤聲了」、「看過發小孩脫光洗澡照還有大便照的，不知道什麼心態」、「狂曬自己的小孩，真心看了很討厭」。

也有網友表示，「喜歡看穿搭，討厭字超級小的那種厭世文」、「整天哭自己不夠好、要積極正面的文，看久了好煩」、「很討厭有背景音樂的，很吵」、「電商宣傳真的不想看欸，沒人想知道你上班內容」、「每篇都在曬恩愛，一定會提到另一半的，或是字故意弄得超小，這種也很討厭」。