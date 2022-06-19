大陸13日起暫停台灣石斑魚輸入，引起朝野譁然，對於被禁止輸入原因眾說紛紜。有大陸水產專家解讀，原因是台灣石斑魚多次檢出孔雀石綠、結晶紫兩種禁藥及土黴素超標，而孔雀石綠和結晶紫具有高殘留及高毒性，可產生致癌、致畸、致突變等副作用，其代謝產物隱性孔雀石綠和隱性結晶紫的毒性強於母體化合物。而早在2002年5月，大陸主管部門就將孔雀石綠列入《食品動物禁用的獸藥及其他化合物清單》中。

繼鳳梨、釋迦和蓮霧等農產品暫停進口後，大陸又宣佈暫停輸入台灣石斑魚，原因是多次檢出孔雀石綠、結晶紫這兩種禁藥以及土黴素超標。民進黨政府揚言要到「世界貿易組織」（WTO）提出申訴。對此國台辦表示，銷往日本、新加坡、紐西蘭的農產品出現問題時，民進黨當局要道歉賠償，而輸出大陸的農產品檢出問題，就換了另一副面孔。

據《環球時報》報導，中國水產科學研究院南海水產研究所研究員陳勝軍16日對該報表示，孔雀石綠和結晶紫屬於三苯甲烷類染料，這兩種化合物對魚類的水黴病、寄生蟲病等有很好的療效，此前許多地區將其作為水產養殖業的殺菌劑。

不過，陳勝軍也指出，有研究發現，孔雀石綠和結晶紫具有高殘留及高毒性，可產生致癌、致畸、致突變等副作用，其代謝產物隱性孔雀石綠和隱性結晶紫的毒性強於母體化合物。2002年5月，大陸主管部門將孔雀石綠列入《食品動物禁用的獸藥及其他化合物清單》中。

廣東海洋大學教授孫力軍受訪時則分析，石斑魚出現禁用藥物和土黴素超標，大概有兩種途徑，第一是孔雀石綠和結晶紫對石斑魚水黴病有特效，「土黴素作為一種抗生素往往被加到水產飼料中用於抗病促生長。由於以上藥物成本很低，一些水產養殖戶違規或大量使用，會造成石斑魚明顯超標。」

第二種情況，是在運輸過程中石斑魚魚體易受傷，引起魚體黴爛和死亡率升高，有些不法運輸商違法使用孔雀石綠和結晶紫以增加成活率，這也會使石斑魚中的孔雀石綠明顯超標。

最後，孫力軍強調，從台灣的情況來看，孔雀石綠和結晶紫超標，養殖環節和運輸環節都有可能出現問題，土黴素超標應該主要存在於養殖環節。