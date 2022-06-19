周杰倫釋出新專輯前導紀錄片 7/15發片

天王周杰倫（周董）距離上一張專輯暌違6年，他日前在IG預告將在6、7月發新專輯，今晚9：30果然在YouTube釋出好消息，是他在巴黎拍攝的新專輯前導紀錄片，紀錄了他創作新專輯的過程，原來他早就安排了超屌的配唱計劃，帶領好友一行人來到美輪美奐的巴黎歌劇院，紀錄片的最後更預告了新專輯7月15日推出。

影片一開始，周董和化妝師阿杜、錄音師Gary及魔術師陳冠霖來到巴黎的舊貨市場，周董先賣關子說，要找跟專輯有關係的東西，於是一行人逛了服裝店、黑膠唱片行以及飾品店等，阿杜看到黑膠唱片大呼「找老歌來這裡就對了」，周董接話「我還需要找老歌？我自己就是寫歌的人，我寫一首老歌」，後來他買了五十年代的麥克風，因為要寫老歌要用老的麥克風，錄起來感覺就不一樣，音色雖然可以用電腦調，但氛圍就是不一樣。

他和好友們一搭一唱逗趣互動，有種《周遊記》即視感！他看到經典漂亮的老鋼琴，還即興彈了一段旋律，表示用這個鋼琴會寫出有蕭邦那個年代的感覺，不料，該鋼琴要價100多萬歐元，阿杜馬上表示「不是爸爸不買給你，不要寫那麼老的歌就不用買那麼老的鋼琴」。

接著周董更揚言要挑戰到巴黎的火車站寫車，他說，「創作環境很重要，我要挑戰在車站寫歌」，要阿杜、Gary去樓上喝咖啡，先不要管他，於是他一個人坐在人來人往的車站裡，邊彈鋼琴邊埋首寫歌。

隔天周董、阿杜、Gary一大早拎著皮箱出門，箱內裝滿錄音器材，周董表示在等雨勳把編曲寄過來就可以配唱了，還說要去歌劇院配唱，阿杜吐槽「歌劇院是你家開的啊？說去就去」，周董要他們「跟著我走」，抵達歌劇院後阿杜欽佩到啞口無言，歌劇院內富麗堂皇，環境超美。周董滿意地說：「誰說拍MV才要找漂亮的地方？錄音也要找漂亮的地方。」他當場唱起新歌，而此影片釋出後立刻吸引粉絲觀看，直呼太屌了、不愧是哥中之哥，期待周董帶給樂壇更大的震撼與驚喜。