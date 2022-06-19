桃園市長選戰，國民黨徵召前行政院長張善政，民眾黨推出立委賴香伶出馬，民進黨選對會18日則一致同意，建議新竹市長林智堅為桃園市長候選人。前民進黨立委郭正亮透露，民進黨私底下都認為張善政這個牌不錯。

郭正亮19日在政論節目《少康戰情室》中表示，張善政這張怪牌攪亂了一個局，畢竟張善政不是選舉出身，所以民進黨要找在政界有點經驗的人選來跟張善政PK，因為桃園這一局，民進黨是非贏不可，這攸關桃園市長鄭文燦未來事業的布局。

郭正亮透露，民進黨私底下都認為張善政這個牌不錯，除非國民黨整合不起來，但是隨著時間流逝，整合還是程度的問題，況且張善政在桃園不會長期做，大家不會認為會形成一股新的派系。

至於民進黨派林智堅出戰，郭正亮指出，主要的考慮還是為了鄭文燦。因為若張善政贏了，鄭文燦12月要組閣，是不是會有一些阻力，所以就非勝不可，總統蔡英文就會有她的判斷，認為林智堅比較有戰力。