哥倫比亞警方近期查獲一起堪稱時下最新潮的毒品走私手法，一帶裝有多達1噸的可疑馬鈴薯被扣押在該國港城卡塔赫納(Cartagena)，由於包裝上沒有標示有效期限，讓執法人員因此起疑，事實上這些冷凍馬鈴薯都是第一級毒品古柯鹼。

哥倫比亞警方破獲佯裝成馬鈴薯的古柯鹼。

綜合外媒報導，這批以假亂真的冷凍馬鈴薯和木薯全都是一級毒品古柯鹼(cocaine)，重量多達1,300公斤。14日哥倫比亞警方偕同緝毒小組於該國加勒比海岸港城卡塔赫納(Cartagena)查獲一袋可油炸馬鈴薯，據悉走私者透過液壓機器將毒品塑型。然而，百密必有一疏，包裝上竟遺漏相關的保存期效，執法人員隨即起疑心。該批貨主要運抵葡萄牙、西班牙等歐洲大城。

「這可是近年來破獲最有創意的販毒手法，他們在不規則的模具設計這些油炸食品。」

古柯鹼作為一種中樞神經亢奮劑，吸食後會產生注意力敏銳、精力旺盛、感官扭曲的症狀。古柯葉的產地主要來自南美洲國家哥倫比亞、波利維亞以及祕魯。美國緝毒局（DEA）指出，哥倫比亞境內生產近9成古柯鹼皆運往美國，且大部分透過墨西哥走私入境。

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