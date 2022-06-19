天王周杰倫（周董）和昆凌寵孩出手豪氣，日前兒子Romeo歡度5歲生日，他曬出朋友替兒子準備的可愛皮卡丘蛋糕，超可愛造型讓網友詢問度爆表。資深媒體人趙少康今(19日)發文說他在餐會巧遇製作該蛋糕的師傅，這位蛋糕師傅蕭泙慧還送給餐會在座賓客精緻蛋糕，連同桌的資深女神白嘉莉吃了都讚不絕口。

周董與昆凌日前迎來第三胎小女兒Jacinda，夫妻倆忙著照顧小寶寶之餘，寶貝兒子Romeo前幾天也迎來5歲生日，周董曬出朋友替兒子準備的黃色皮卡丘蛋糕，做工維妙維肖相當傳神且可愛；以及另一個有著長頸鹿、獅子、大象與斑馬造型蛋糕，更是在細節上非常講究，充滿故事感，連斑馬搭乘的飛天熱氣球都會緩緩旋轉，簡直像收藏用的精品玩具而非食物。製作店家表示起初並不知道訂購者是誰，是看了周董分享才知道。

有長頸鹿、獅子、大象與斑馬造型的翻糖蛋糕要價不菲達上萬元。（圖／取自周杰倫IG限時動態）

這兩款精緻度奇高的翻糖蛋糕要價不菲，據悉價位達上萬元，但網友看到了仍舊詢問度爆表。資深媒體人趙少康今(19日)分享他的餐桌筆記時，驚喜揭露他巧遇了製作該蛋糕的師傅，他寫道：「前幾天看到新聞報導周杰倫為兒子5歲準備的漂亮蛋糕，沒想到今晚在朋友的餐會上就遇到製作蛋糕的蕭泙慧小姐。」

趙少康很好奇周杰倫是怎麼找到蕭泙慧的蛋糕，原來周杰倫的岳母走過她在仁愛路的店面，看到櫥窗裡展示的蛋糕，因為喜歡就進門訂購；此外，蕭師傅還大方送蛋糕，贏得資深女神讚賞：「飯後她送給同桌客人每人一盒4個精緻好看的蛋糕，一起用餐的白嘉莉小姐也讚不絕口，回家我就吃了一個，還蠻好吃的。」；網友們紛紛羨慕喊：「這麼精緻的蛋糕，捨得吃嗎？」。