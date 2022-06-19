國民黨前主席連戰小中風，震驚各方。據悉，連戰目前已能下床、說笑，復原速度連醫師都驚訝，關鍵在於事發時，一位陌生人協助連戰在黃金搶救時段迅速就醫；該位連家「貴人」就是昔日外商投資銀行四大天后之一的陳嫦芬，而陳嫦芬年輕時曾受「連雅堂先生教育基金會」多次提供獎學金完成學業。連家、陳嫦芬今天向本報低調證實這段過程，不約而同形容是緣份。

知情人士則認為，連家與陳嫦芬跨越數十年、互不相識的互助過程，是冥冥中善的循環，成就雙方善緣，而且連戰突中風、連勝文遭槍擊等生死大關都幸能化險為夷，可見連家從政多年確有福報，與綠營的抹黑完全相反。

據悉，連戰6月10日傍晚陪連方瑀到住家附近平價髮廊洗頭，突然頭痛、頭昏、身體癱軟及全身大量盜汗。當時連方瑀及隨扈擬先帶連戰回家再低調就醫，陳嫦芬恰在髮廊洗頭，雖與連家素不相識，顧不得頭上肥皂泡未沖掉，趕緊趨前提醒連戰應是中風，且強烈建議立即送台大醫院，還熱心聯繫她熟識的院方急診部成員準備。

因狀況危急，連方瑀接受陳嫦芬的好意，隨扈顧不得等救護車，抱起連戰上了自家車子急奔台大醫院，陳嫦芬也陪著前往，並告知自己年輕時從南部北上讀大學，多次受助「連雅堂先生教育基金會」獎學金，沒想到這次巧遇連戰夫婦且能提供協助。

本報獨家拍到連方瑀17日11時許赴台大醫院陪病連戰。記者鄭任南攝影

財團法人連雅堂先生教育基金會於1974年成立，至今持續獎助台南市弱勢生、《台灣通史》轉譯白話文、兩岸文化交流傳承等公益文化事業。基金會執行長連惠心說，家人並不認識陳嫦芬，但非常感激她協助，得知她過去曾參與基金會獎助學金計畫，更覺得緣份很奇妙。

連惠心也說，父親突然發生小腦小出血，幸未擴散，也未再出血，意識及表達都很清楚，還會講笑話、下床走路，僅平衡感受影響，連醫師都很驚訝恢復速度，認為黃金搶救時段立即送醫是關鍵。若非陳嫦芬熱心提醒，可能會為了安排父親到方便家人陪病又可避開媒體的醫院而延誤就醫。

陳嫦芬今接獲本報查證，對此事不願多談，僅低調說，當時覺得連先生很危險，才主動提供看法，幸好連夫人很寬宏，才幫得上忙，一切都是緣份，連先生平安最重要。

陳嫦芬與國安會祕書長顧立雄、經濟部長王美花、媒體聞人陳文茜等人是台大法律系同屆同學，自台大畢業後投身外商投銀，曾任職於匯豐金融集團、雷曼兄弟集團、瑞銀集團等外資機構以及永豐金獨董等，被譽為外資圈四大天后之一（高盛余佩佩、大摩林水仙、瑞銀陳嫦芬、美林黃慧珠），也曾任行政院政務顧問、國家發展基金副執行長等職務，目前在台大財金系暨研究所任專家教授，培育金融人才；以電影《孤味》獲金馬獎最佳新導演的許承傑是她兒子。