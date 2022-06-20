大鑫涉嫌將陸製「富樂快篩」假冒美國製進口台灣，黑心快篩案持續延燒，負責審查的食藥署長吳秀梅則表示，食藥署是審核把關的單位，廠商給錯誤的東西，應該要譴責的是違法的廠商。對此，國民黨立委賴士葆傻眼痛批，如此厚顏、推諉、卸責的官員，令人嘆為觀止。有網友留言直呼，「開什麼玩笑！」

賴士葆19日在臉書發文痛批，食藥署沒有嚴格審查是事實、草率核准EUA給無良廠商大鑫公司富樂快篩劑是事實、食藥署在民眾舉發一個月後才收回偽造產品是事實、食藥署有辱官箴是事實、食藥署怠忽職守圖利了作奸犯科的廠商危及人民健康權益是事實。

這些鐵證如山的事實，官員難道沒有責任，只要追究廠商就了事？吳秀梅最該做的事情是愧疚、檢討、下台。不要以為和蘇貞昌同一口徑說只要追究廠商，就可以回應對外界有交代，官員如此愧對職守泯滅良知，另一方面看到監察委員集體酣睡冬眠，這些事例在選舉的時候都要算總賬的。

賴士葆也回顧，食藥署核准首款唾液快篩劑的福又達公司，創辦人是高端的負責人之一，陳時中說跟高端有關係那又有什麼關係。沒錯，只要跟綠營交好一切都沒有關係。高登環球登記資本額200萬，可以拿到16.5億的快篩標案，廠商被媒體踢爆劣跡斑斑，最後棄標，陳時中還惋惜地稱之為殷實商人。

賴士葆直言，大鑫登記資本額只有50萬，取得快篩劑標案。明明美國FDA在3月份就示警了，食藥署5月10日還是發給大鑫福樂快篩EUA，當時已有廠商向衛福部檢舉該快篩是偽造的不良品，衛福部遲至一個月後才下令收回。

有網友留言直呼，「自己無能沒有辨別本事，只會推諉卸責，這就是民進黨官員的素質」、「應該要提告，瀆職罪！」、「台灣的道德正逐步流失中」、「傲慢的官員⋯有人撐腰才能當官⋯」、「開什麼玩笑」。