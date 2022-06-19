世界各國凝聚共識，追求2050年達成淨零排放目標，將對日常生活帶來何種改變？台灣永續能源研究基金會董事長、中華民國無任所大使簡又新應法鼓山及聖嚴教育基金會邀請，分享追求淨零排放將帶來的四大轉型，堪稱是人類歷史上最大的變化。

簡又新以「淨零排放時代的生活觀」為題演講，人類因應氣候變遷過程中存在兩大威脅，一是環境惡化造成的實體風險，像是極端氣候致災，另一是轉型風險，則發生在減碳過程中的改變與調適。

解釋2050淨零排放對日常生活的改變，簡又新列出四大轉型面向，首先「能源轉型」部分，追求永續能源使用原則下，火力發電廠將全數關閉，改以風力、太陽能電廠等再生能源為主流。其次是「產業轉型」，考量碳費成本，產業控制碳排放量，工廠轉而使用綠電，農牧業房舍設計也考量再生能源的利用，碳排放量較小的昆蟲牧場將增加。

再來是「生活轉型」，交通工具不再燃油作為動力，改以電動車、氫燃料船、生質燃料飛機及100%綠電的軌道運輸系統，21世紀住宅以綠建築規劃，打造綠能低碳城市，飲食上將增加素食供給、開發人造蛋，更要力行資源回收再利用。最後是「社會轉型」，由於轉型過程將衝擊部分產業及族群，考量社會公平正義原則，對受影響者提供必要的支援及輔導。

簡又新強調，世界各國共同追求淨零排放，透過各種方式減少二氧化碳就是最大的目標，淨零時代的目的就是希望把排出的二氧化碳通通收回來，或是減少到排放跟收回可相互抵消，為了達成這個目的，人類的生活方式都要跟著改變。