女星賈靜雯和前夫孫志浩育有女兒梧桐妹(Angela)，2015年再婚男星修杰楷，再生兩個寶貝女兒「咘咘」與「Bo妞」，組成一家五口的幸福家庭。今（19日）賈靜雯發文慶祝長女17歲生日，並PO上梧桐妹和咘咘的對比照，驚呼兩姐妹長得太像，連她都快被搞混了。

賈靜雯19日晚間在社群平台祝梧桐妹17歲生日快樂，同時公開一張梧桐妹和咘咘的合照，表示：「很驚人！傻傻分不清楚，早上看到神相似的姐妹照，覺得好奇妙，兩姐妹長相個性竟然如出一徹的神雷同，連Angel姊姊都說：『媽咪，咘跟我也太像了吧！連欠揍的樣子也一樣』」，言下之意代表不只賈靜雯覺得梧桐妹、咘咘長得像，連梧桐妹本人都認為自己跟同母異父的妹妹咘咘外型相似。

此外，賈靜雯想到梧桐妹邁入17歲，除了大呼「好幸福」，也很開心母女倆出門買菜時，被攤販的阿姨大聲地讚美根本姐妹，笑說：「這句話很值得炫耀一下！」文章的最後，賈靜雯勉勵梧桐妹要活出自己的樣子，並感性地告白：「無論妳是什麼樣子，媽媽永遠愛妳支持妳，是妳最強大的後盾，媽咪什麼沒有，就是有肩膀，想哭想笑想憂愁想幸福，我都在。」

這一篇感人肺腑的生日文，引發許多網友的共鳴，紛紛湧入留言：「有很棒的媽咪，你給他們學習出勇敢，堅強，正向，面對人事物！永遠支持孩子，也是孩子的榜樣⋯⋯很值得按讚」、「真的不敢相信，小女生竟然已經十七歲了，媽媽也沒被追老」、「全家真的都好漂亮」。