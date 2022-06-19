大陸近期宣布自13日起暫停進口台灣石斑魚，使業者大受打擊，一名男網友想掏腰包力挺石斑魚，卻找不到有在賣的地方，讓他相當納悶，不少網友直言，除非石斑魚賤價賣，否則不會流到一般賣場，也有人狠酸，「這不是平民吃得起的，我們只買得到台灣鯛（吳郭魚）」。

一名男網友昨（18日）在臉書社團「爆廢公社」發文指出，整天看新聞報導石斑魚被大陸暫停進口的消息，但實際上去市場、大賣場看，也找不到有哪一攤有在賣石斑魚，「到底是為什麼呢？」

對此，不少網友直言，「根本吃不到啊！還以為大陸禁就有口福了！騙肖欸」、「外銷一公斤6、70元，內銷一台斤150元起跳…」、「便宜賣還是很貴的，不會流到一般賣場吧？除非賤價賣」、「不想便宜賣啊，飢餓行銷你懂不懂」、「之前鳳梨不是也這樣嗎？叫大家多照顧鳳梨農，然後一塊錢都沒降價」。

也有網友開酸，「這不是平民吃得起的，我們只買得到台灣鯛（吳郭魚）」、「石斑這種高檔貨只會出現在高級餐廳跟辦桌上，所以我們還是吃吳郭魚好了」、「我都買吳郭魚挺台灣」、「吃來吃去還是吳郭魚好吃」。

漁業署代理署長范美玲今受訪時表示，由於目前距離石斑魚真正量產的季節還有1個半月，因此出現民眾買不到的情況，屆時會持續擴展內銷市場，並配合產季做行銷活動，方便民眾購買。