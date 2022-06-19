牛奶（王儷潔）是職籃P.League+聯盟台新夢想家「Formosa Sexy」啦啦隊成員，憑著甜美長相加上一雙媚惑電眼，讓她被封為「微醺感女神」。牛奶也時常在IG分享日常美照，日前在應援時其中一張照片，她轉身露出短裙內俏臀，黑色底褲春光任球迷們看光，引發網友暴動。

職籃P.League+聯盟「台新夢想家」在季後賽飲恨無緣奪冠，然而球隊所屬的啦啦隊「Formosa Sexy」不但顏值高，舞蹈也火辣爆表，在聯盟中擁有超高人氣，在P+聯盟啦啦隊中奪下最受歡迎冠軍，其中有「甜美小隻馬」之稱的成員牛奶（王儷潔）的瓜子臉相當迷人，一雙電眼魅惑力十足。

夢想家季後賽的應援雖然宣告結束，但牛奶在場邊曬出她身穿啦啦隊「進化的sexy」制服，只見她側身甜笑，除了制服細肩帶裸背設計火辣外，黑裙因為長度太短，從下往上的邪惡視角讓裙底風光藏不住，讓牛奶的性感蜜桃俏臀一覽無遺。此外，近日她還以內衣造型展現傲人上圍，呼之欲出的雪白UU也讓粉絲目不暇給，讓本季無緣繼續看啦啦隊絕美舞姿的球迷們嗨到爆。

牛奶身高160公分，因外型可愛在網路知名度頗高，她從國立臺灣體育運動大學舞蹈系畢業後，就加入舞團活耀於各大活動，大方展現玲瓏身材S曲線；她除了經常在IG上傳啦啦隊寫真花絮外，在TikTok也放送不少惹火短片，讓她人氣度直線飆升。