WTT挑戰賽薩格勒布站，台北時間19日深夜台灣「沈默殺手」林昀儒面對中國大陸向鵬，以11比8、11比9、11比5、11比8直落四摘下冠軍，WTT官方Youtube頻道負責轉播的英文主播賽後稱讚，這次在WTT挑戰賽薩格勒布站奪冠的小林，打出個人自2019年T2鑽石聯賽馬來西亞站接連擊敗大陸名將馬龍、樊振東一舉奪冠之後另一場超水準表現。

首局林昀儒最多領先達4分，雖兩度被向鵬追到只剩1分差，小林都堅持著沒讓對手追上，11比8先馳得點；第2局林昀儒2比0開局，不過向鵬立刻連搶3分超前，後來兩人再度平手，4比4後林昀儒連下2分再度微幅領先，在取得9比7領先的這分，林昀儒強勢的正手拍讓外國主播高呼是非常漂亮的技術，小林透過這分證明自己的力量，而這局林昀儒也以11比9收下，在局上取得2比0領先。

第3局一開始林昀儒1比3落後，但靠著一波4比0連續得分超前，向鵬好不容易再進帳1分後，小林從一記擦邊幸運球起再連搶5分，10比4率先獲得局點，並以11比5取得局數上3比0聽牌；第4局林昀儒3比0掌握氣勢，過程中向鵬兩次觸網改變球方向的幸運球讓小林回擊不易而失分，但小林依舊維持分數上領先，並以10比6率先出現賽末點，向鵬救回1個賽末點後喊暫停，仍無法阻止小林邁向冠軍。

向鵬在準決賽擊敗台灣「桌球教父」莊智淵，無緣讓這一站賽事的男單決賽上演「寶島內戰」，不過「小林同學」幫台灣球員討回面子，漂亮收下冠軍。