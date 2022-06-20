高雄市長選舉，國民黨人選仍未決定，近期傳出地方和中央為了派空降還是在地出戰，有過多次討論。目前討論度較高的4人，分別是前立委柯志恩、孫文學校總校長張亞中、前衛生署長楊志良、金門立委陳玉珍。對此，高雄市議員邱于軒直言，柯志恩形象、學經歷漂亮，有一定行政歷練；陳玉珍的「氣口」符合高雄人的胃口，本身也有戰力，總體而言都是優秀人才。

據《TVBS》報導，高雄市議員黃紹庭受訪指出，藍營這次提名面對「罷韓」的傷口，並非容易之事，黨中央必須要更小心，黨中央要決定人選前，應該先決定「在地」或是「空降」，他也籲有志之士，別再放話，趕快下來高雄。

黃健庭強調，大高雄並非鐵板一塊，否則不可能在2018年出現韓流，國民黨目前在議會過半，在基層上國民黨有一定的實力，再者，民進黨中央執政、防疫爭議，高雄市長陳其邁執政，槍擊、工安、勞安問題也是頻傳，這些執政問題都是綠營的包袱，國民黨應發揮監督的優勢。

高雄市議員邱于軒表示，高雄年底的選舉不大可能再複製「韓流」，因為韓流是靠的韓國瑜本人人格特質，不論誰出馬，應把民進黨在高雄執政的問題提出來，讓民眾有感，獲取選民的認同。

邱于軒也分析，張亞中雖然論述能力強，但大多偏向兩岸方面，若要選高雄，還得針對民生再多些解方。楊志良在公衛方面是專家，從疫情方面對決陳其邁，對民眾有不少幫助，但他對高雄市的市政、建設遠景想法稍有不足，盼他能提出多一點看法。

至於柯志恩形象、學經歷漂亮，有一定行政歷練；陳玉珍的「氣口」符合高雄人的胃口，本身也有戰力。總體而言，都是優秀人才，但大方向要先決定「在地」或是「空降」。

她強調，若檯面上這些被點名、或有意願想選的人真有想選，應該在近日就要搬下來高雄，效仿台北市前議員羅智強一樣在桃園買房，開始勤走基層，讓選民看到決心，否則再拖下去恐怕會太遲了。