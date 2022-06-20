台積電（2330）17日終場收501元，再度面臨500元大關保衛戰，外資圈人士提出，台積電股價多空對決正式進入白熱化階段，樂觀與保守派各執一詞，研判短期受美國升息引起的資金遷徙壓力未除，但要是股價再下跌，反而有長線布局機會。

大型研究機構台灣區研究部主管5月上旬便示警，台積電500元大關防守難度高，必須謹慎看待對台股衝擊效應。根據當前情況，空方不看好台積電守住500元關卡，與美國10年期公債殖利率關聯不低。

美國10年期公債殖利率來到3.2％以上，以台積電全年合計現金股利約11元推算，若股價在500元位階，現金殖利率僅2.2％，就算不計交易成本，依然與美10年期公債有1個百分點利差，台積電對長線資金吸引力大減。

相對地，大型研究機構台灣區研究部主管長期與主權基金等巨型買方客戶交流，他最新歸納，儘管台積電500元大關失守風險不低，但有逢低承接理由，可與空方言論相抗衡。

萬一台積電股價下探至450元左右，搭配台積電明年可能配息12～13元預期，於該價位買進的現金殖利率會與美國10年期公債殖利率較接近，此時全球大部位資金，就會考慮回頭看台積電，畢竟半導體未來十年依然是極重要產業，各大主權基金必須要擁有台積電，如果在450元附近買進、股價之後再反彈到500元，整體報酬率就贏過10年期公債。