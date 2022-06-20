臺中市為照顧就讀臺中市市立高級中等以下學校且經濟困頓的弱勢學生，自民國98年起，即率各縣市之先，推動「弱勢學生例假日及寒暑假安心午餐券」補助政策。因應近期物價上漲，4月1日起，安心午餐券面額將率六都之先從50元進一步提高至65元，學子可拿餐券到全市約1,300家5大超商就近兌換餐食。

「讓孩子吃得好、吃得飽！」臺中市市長盧秀燕表示，鑑於物價上漲，對弱勢清寒家庭造成壓力，宣布臺中安心午餐券將提高到65元，讓學生受到妥善照顧。

臺中市政府教育局指出，安心午餐券針對就讀臺中市市立高級中等以下學校，且符合低收入戶、中低收入戶、家庭突遭變故或經學校查證確屬家庭經濟困難且導師認定有需求者發放，學生可持該券至指定店家領取餐食，全力照顧弱勢學生。另外，按目前每家超商回饋方案，65元面額的安心午餐券，實際兌換金額可達74至75元，依各大超商販售餐食內容，可買到主食類(如飯、麵、麵包、粥等)及鮮奶、豆漿、燕麥奶、100%果汁、優酪乳等低糖或無糖飲品，預估約有2萬名學生受惠。教育局將持續追蹤各大超商所販售的餐食價格，適時檢討及因應。

臺中市政府教育局長楊振昇亦指出，市府重視弱勢學生，是午餐照顧政策最完整的直轄市，臺中率先將例假日也納入，同時在學期中補助學生午餐費，而此次安心午餐券聯合招標，結合超商、超市等通路業者，包括7-ELEVEN、全家便利商店、萊爾富便利商店、OK超商及楓康超市，只要貼有「安心午餐券守護商店」辨識貼紙的店家，都可讓弱勢學生兌換餐食，超商也提供更豐富多元的套餐組合。

除了教育局的安心午餐券外，社會局於5大超商超市亦設有「愛心守護站」，提供臨時有急需卻未及申請「安心午餐券」的孩子，到超商門市兌換熱食及餐飲，並適時給予服務，不僅讓孩子免於飢餓，也透過超商啟動後續關懷機制，適時引進社政系統支援，協助弱勢學生。