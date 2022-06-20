旗津海水浴場沿著蜿蜒海岸線新設的步道，夜色中獨特藍光映照沙灘，為旗津海濱披上浪漫色彩，被民眾形容像是「旗津版藍眼淚」，一年四季都欣賞得到。2022台灣燈會人氣作品也移至旗津展出，為旗津夜晚妝點不一樣的魅力。

夜晚涼風徐徐吹來，漫步在寬闊的旗津海水浴場木棧道，側邊藍色螢光隨著步道延伸，沙灘也在光影映照下，煥發神秘浪漫的藍色光彩，讓前來旗津夜遊的民眾表示不用搭飛機到馬祖，也可以感受到高雄版的藍眼淚，獨特且夢幻的藍色月光海。

市府觀光局在旗津設置的步道點燈，Tiffany Blue燈光搭配海灘及濱海植物的景色，民眾形容它為「旗津版藍眼淚」。(攝影/Carter)

市府觀光局為推廣夜間觀光，在旗津海岸設置景觀照明，沿著沙灘步道布置Tiffany Blue的藍色LED燈條，並配合環境光照明和沙灘椅等遊憩設施，打造旗津成為夜遊新焦點。長約250公尺的星光步道會配合日落時間點燈，從旗津海水浴場救生站，向南延伸至沙灘吧停車場，步道旁的綠樹和涼亭，也增設情境投光燈，棕櫚樹影經由燈光投射，在泛著藍光的沙灘上勾勒出優美線條，椰影隨著海風在光照下搖曳令人陶醉。有別於白天人聲喧嘩，夜幕低垂的旗津海濱顯得格外靜謐，只有露天酒吧傳來的悠揚樂聲，彷彿置身在熱帶異國海島，洋溢著悠閒的度假氛圍。

營造夜色景觀的照明，讓遊客們看見旗津新魅力。(攝影/Carter)

市府觀光局推薦夜間遊覽旗津路線，可從豐收廣場，迎著海風閒逸散步，或借輛自行車，踩著鐵馬一路吹拂清淨的自然風，到貝殼館走走。除了有今年全新完工的日式中庭外，鄰近的婚紗館前更種滿大片的千頭木麻黃，打造出臺版波波草，周邊更有營造氣氛的加強照明，以造型燈泡點綴，讓白天跟夜間一樣好拍，但呈現不同的氛圍景致。

外觀圓滾滾可愛到不行的波波草，一現身旗津就變成熱門打卡景點。(攝影/Carter)

「2022年台灣燈會在高雄」活動人氣燈光裝置藝術之一的「未來遊燈飾 光幻映像」作品，現在也已進駐波波草廣場前。作品本身以藍色霓虹燈光組成充滿未來感的空間，透過互動式感應，當民眾腳踏上中央底台，燈光就會依序發光跑動，呈現出器械掃描的樣態，並透過「喀嚓」聲響、搭配燈光閃爍，演繹數位時代掃描拍攝的過程，讓觀眾體驗未來元宇宙虛實世界。

「2022台灣燈會在高雄」作品之一「未來遊燈飾 光幻映像」，現身旗津續展。(攝影/Carter)

想要欣賞更一望無際的夜色，可以登上全天候開放的旗後砲台，從砲台頂端遠眺，可將整個高雄港灣的五光十色盡收眼底，碼頭區與城市高樓燈光燦爛，有如閃耀的珠寶盒；海灣處是渡輪與船隻悠悠駛過，像是流星般劃過寧靜的海平面，美得像是一幅繁星下凡的畫作。接著來到靠近風車公園的旗津越野單車練習場，觀景台上同樣不受視線阻隔，白天可隔海看大船入港，晚上則盡情仰望星空，成為許多當地人的私房夜遊景點。

旗津越野單車練習場位於風車公園旁，觀景台寬闊具開放感，是絕佳的觀星賞景地點。(攝影/Carter)

走上旗後砲台以紅磚堆砌的頂層，能盡收高雄港夜景，是高雄熱門夜景觀賞點。(攝影/Carter)

無論是白天的明媚海洋、夕陽西下時金黃的璀璨落日，或是入夜後的浪漫點燈，旗津都值得旅人們流連忘返。即日起至8月底，還有音樂演出、水上嘉年華、美食啤酒節等活動會在旗津舉行，期望吸引更多遊客前來，停留的時間越久，越能發現更多旗津之美。

本文作者:李定遠