就算白天忙於工作，想動的心仍舊停不下來，尤其夏日炎熱漫長的高雄，夜騎成為許多好動族舒壓放鬆，維持健康的手段。當華燈初上，闖蕩市區角落與岡山、澄清湖秘境的夜間騎士們，以時速15公里的節奏，感受城市入夜以後的脈動。

想運動減壓趁晚上 騎車繞高雄活動筋骨

夜晚高雄一掃白日襖熱，披上寧靜夜色奔馳在高雄的市郊與港區，感受清風拂過耳畔的暢意涼爽，繁華港都化為點點繁星相隨，讓平日累積的工作壓力，隨著汗水共同揮灑釋放。

在天晴的夜晚，固定和幾個好友相約夜騎，對於從事上班族的Ruby來說已經是一種定期減壓的生活儀式。生活在高雄，相較於艷陽高照的白天，夜晚反而更適合運動，而無論是樂聲繚繞的愛河畔，洋溢異國情調的浪漫港都，又或者能俯瞰閃爍夜景的郊山，富有變化的夜間風景吸引了許多像Ruby一樣的車友，或與朋友家人結伴相約，借輛Youbike2.0城市騎行，或是輕裝單騎說走就走，夜闖柴山、西子灣。Ruby說：「像我這種普通上班族除了假日，能運動的時間也只剩平日夜晚，和幾個好朋友固定在城市繞一圈，活動筋骨還能避免群聚。」

從市區路線到具有挑戰性的柴山、佛光50等路線，高雄多樣化的自行車路線適合夜騎。(攝影/Carter)

自行車運動趨於日常化，加上疫情的緣故，目前港都夜騎團多以小單位為主，固定開團的像是部落客「威力的單車異想世界」每週二相約單車愛好者練車夜訓，路線從夜巡大岡山、澄清湖繞圈，大樹到佛陀紀念館往返的「佛光50」，還有挑戰爬坡的壽山夜騎，是屬於中階騎乘的路線。高雄市國際自行車觀光促進協會也規劃幼幼團夜騎的活動，歡迎全家出動追晚風。

高雄夜騎推薦路線 迎接夏夜晚風

「夜騎可以欣賞到的主要景色是都市的夜景，在燈光下跟白天會有很大的不同。」高雄市國際自行車觀光促進協會的楊忠原理事長說，欣賞夜景他首推至崗山之眼附近，山路雖然挑戰體力，揮汗騎行後，整個高雄市區一覽無遺盡收眼底，讓人覺得無比值得。至於適合新手與親子的行程，楊忠原則推薦西臨港線，沿著寬闊舒適的港灣自行車道，可欣賞與白天不同的風味，沿岸燈光彷若繁星，在漆黑靜謐的海灣熠熠生輝。如果時間允許，楊忠原也推薦可延伸腳步，上到西子灣和柴山、壽山欣賞夜色。

高雄有許多適合一家大小騎乘的自行車道。(攝影/Carter)

單車夜騎 (攝影/Carter)

「初學者開始夜騎的路線建議從市區開始，如同前述的亞灣區，或是忠烈祠、美術館、蓮池潭、澄清湖、綠園道正義火車站周遭等，都是很熱門的路線。」楊忠原補充說：「建議從市區平面自行車道開始，像最近以綠園道為主題的夜騎，往南鳳山、鳳山溪，往北左營舊城（雙城記）、蓮池潭，景色都不錯，沿路平面自行車道規劃得很完善，非常適合一家大小一起騎乘。」

(圖片提供/MOOK)

在城市夜騎由於交通便利據點多，可以輕鬆說走就走，不過就算是親子夜騎也必須注意安全，像是前後車燈、安全帽等為最必要的基本配備，其餘準備手套、水壺，帶件夜晚防風的薄外套，以及健保卡、現金等個人物品即可。

夜騎裝備不得馬虎，安全帽、車前燈與車尾燈等配備不能少，讓騎乘更安全。(攝影/Carter)

裝載好心情，卸下白天的生活工作壓力，跳上鐵馬隨心所欲盡情馳騁，準備好迎接高雄夏夜晚風，以15公里的時速，換個方式感受高雄的夜間魅力吧。

單車夜騎駁二藝術特區。(攝影/Carter)

本文作者:Naru