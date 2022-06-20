晚霞褪去換上月色如銀，夜裡探訪高雄酒吧所能感受到的不只是微醺，更是高雄港的夜文化。高雄港的夜文化最早可以追溯至日治時期，當時鹽埕附近，新興的茶室、酒樓、咖啡館林立，國民政府來臺後，將租界區的酒吧文化帶到高雄，並在60年代美軍駐臺時盛極一時。物換星移，鹽埕夜夜笙歌的繁華舞臺隨時代落幕，但伴著夜色的微醺氛圍與熱鬧不休的樂音流動仍舊留在高雄人的DNA裡，孕育出豐富的高雄酒吧文化。

說起高雄最具代表性的爵士酒吧，不可不提馬沙里斯爵士酒館，它是高雄第一間以爵士音樂為主體的酒吧，十多年來，無數國內外頂尖爵士樂手在這裡登臺，以搖擺節奏為夜色謳歌。老紐約經典風格的木質裝潢，充滿紳士氣質的皮革沙發和優雅氣氛，馬沙里斯以空間氛圍重現爵士年代。餐桌上擺放當月演出表，精湛的爵士演出吸引樂迷們固定來報到，平日店內年輕樂手們在舞臺上即興演奏，或播放著讓爵士樂迷共鳴的音樂，點一杯經典美式的波本威士忌，倚靠沙發靜靜享受音符的流動，在酒精催化下，讓旋律成為彼此共同的語言。

馬沙里斯爵士酒館是高雄第一家爵士樂餐廳，在週末舉辦的現場爵士演奏吸引許多愛好者。(攝影/Carter)

在典雅而不失時尚感的裝潢下，馬沙里斯其實藏納著傳承三代的鹽埕底蘊，身兼設計師、餐廳經營者、文化人等多重角色的創辦人張孝維，父親張忠銘是在臺灣各大夜總會登臺的爵士樂手，外祖父吳添疇在鹽埕區創辦高雄第一家樂器公司—美聲樂器行，張孝維從小受兩人耳濡目染，早上醒來聽的都是爵士音樂，而生命中每個階段也都伴隨著樂章。張孝維將馬沙里斯打造成承繼著音樂使命的夜間場域，豐富的威士忌收藏與調酒，搭配歐風美食和道地的爵士音樂，曾經活躍於鹽埕的美好年代，似乎在Marsalis Bar重現。

馬沙里斯的調酒在高雄頗有名氣，調酒師以精湛手法製作以威士忌、琴酒等基酒的風格特調，一些調酒以爵士曲目命名，更增添想像空間（未成年請勿飲酒，酒後請勿開車）。(攝影/Carter)

高雄港夜文化，是一場跨感官「視」、「聽」、「嚐」的饗宴，夜間限定的風格酒吧則隱藏著港都的靈魂碎片。三千酒吧的黑膠唱片與經典藏書，點亮深夜感性時刻，藏身在吧檯之後，不僅是杯杯金樽，還是富藏的書卷與旅人留下的故事。

推開位於民權一路的三千餐酒館大門，眼前首先看到的是一張長吧檯，昏黃燈光打造沉靜空間感，讓人聯想到溫暖旅人的深夜食堂，而店內媲美書店的豐富藏書更令人讚嘆不已。堪稱臺灣最多書籍的酒吧，提供多樣威士忌和調酒，為忙碌奔波一天的人們，打造可以好好品酒靜心，讓閱讀與音樂療癒心靈的據點。

長吧檯拉近人與人之間的距離，欣賞調酒師的精湛手腕，或是享受音樂和閱讀，在三千獨酌顧客可以找到舒適的角落放鬆心靈。(攝影/Carter)

悠揚的古典音樂流瀉、書籍則霸道的佔據牆面和角落，書香與酒香在三千酒吧裡產生共鳴。三千的店名來自佛教的「三千世界」，名字裡透著遼闊浩瀚，也意味著店主Asen對博大精深的文學與藝術有著崇敬與嚮往。店裡從文學的蔣勳、藝術的董陽孜到美食的簡天才等等，多樣化選書賦予三千濃厚的人文色彩，讓字字珠璣陪伴騷人墨客走過港都不眠之夜。

一席樂曲、一本書、一杯調酒，在三千餐酒館中享受不被打擾的個人夜晚時光。（未成年請勿飲酒，酒後請勿開車）(攝影/Carter)

來到這裡，選本書、點杯特調，讓酒香在舌尖緩緩釋放，細細品嚐前、中、後段的風味變化，而高雄的旅人故事如酒香，早、中、晚，高潮迭起，亦如同書裡的橋段，耐人尋味地想令人翻開深夜的這一章。

除調酒外，三千也提供多種下酒美食，簡單的滷味因為真材實料，風味讓人讚不絕口（未成年請勿飲酒，酒後請勿開車）。(攝影/Carter)

• Marsalis Bar馬沙里斯爵士酒館

地址：高雄市新興區中正四路71號2樓

時間：14：00～00：00，週五週六14：00～01：00，週一、二休

電話：07-281-4078

FB：Marsalis Bar 馬沙里斯爵士酒館

• 三千 - Atman Space

地址：高雄市苓雅區民權一路94號

時間：19：00～02：00

電話：0902-312-756

FB：三千 - Atman Space

本文作者:李定遠