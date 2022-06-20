舞臺上吹來陣陣颯爽海風，夕陽、港灣與演出燈光相互輝映，台灣鼓王黃瑞豐帶領「黃瑞豐爵士樂團」在4月的高雄「吹海風音樂節」登場，流暢節奏和時而奔放出彩的擊鼓，將場下氣氛掄動到最高點，歡呼聲不絕於耳。

「我經常會回高雄演出，但這是第一次離海那麼近，名符其實的『吹海風』，感覺特別痛快。」黃瑞豐笑說。出生於高雄的黃瑞豐，17歲入行後周遊於各地舞臺，一雙鼓棒闖蕩音樂界超過50年，錄製了許多膾炙人口的作品，包含鄧麗君的「月亮代表我的心」以及葉啟田的「愛拚才會贏」，也是臺中爵士音樂節從第一屆至今的演出嘉賓與國家音樂廳的常客。靈活駕馭各種曲風的黃瑞豐，就像是跑海的水手，哪裡需要節奏就到哪裡演出，優游於世代更迭的音樂浪潮中。

今年在高雄流行音樂中心音浪堤岸舉辦的「吹海風音樂節」邀請黃瑞豐登台演出，灣區的海風、夕陽與音樂融合，讓臺下聽眾聽得如癡如醉。(圖片提供/高雄流行音樂中心)

舞臺上的黃瑞豐以揮灑自如的鼓擊聲沁入人心，私底下則是溫暖友善、讓人如沐春風的大前輩，他娓娓道來自己的進擊鼓手之路：「我的成長過程和現在的樂手不一樣，我們每天都要上班演奏，都是實戰經驗。」當時的舞廳和夜總會仰賴現場演奏，像黃瑞豐這樣的樂隊班底，每天、每個月到每一季，都要配合不同風格的海外樂手和曲風，造就出他任何節奏都能信手捻來的內功。黃瑞豐用跆拳道比擬秀場經驗，透過跟不同樂手切磋累積經驗值，每一場過招都成為他的音樂功底。「鼓沒學多久，我就去澎湖當時的五星級海宮飯店夜總會，幫來自各國的表演團體同臺伴奏。」他回憶道：「記得有一對外國的溜冰舞者，溜到興起竟然跳到圓桌上，舞者即興演出音樂也要照著跑，我的鼓也得照著打，既要配合動作輪鼓打節拍，還要穿插炒氣氛的高潮節奏，當時我才十幾歲，每天打得手酸又找不到人救火，只能逼自己撐下去。」以一抵多，彷彿電影《葉問》場景真實重現，黃瑞豐在環境壓力下功力突飛猛進，漸漸在臺灣鼓界打出名號。

靠著一雙鼓棒，從俱樂部、夜總會打進國家音樂廳，黃瑞豐是臺灣爵士鼓界的第一人，並獲得第31屆金曲獎的特別貢獻獎。(圖片提供/黃瑞豐、麥丁文化)

在經濟起飛的60年代，流行音樂伴隨著唱片走入臺灣人生活，華語歌壇許多膾炙人口的經典歌曲，包括鄧麗君、余天、齊秦、江蕙到蔡琴，背景節奏都是由黃瑞豐錄製。當時黃瑞豐在台視大樂隊，學習與體驗不同曲風，練就手到擒來的打鼓神技，像是鄧麗君的「小城故事」、余天的演歌精選，以及後來走紅的劉文正、高凌風、齊秦等，抒情、舞曲、搖滾……包羅萬象的曲風，黃瑞豐全部信手捻來，讓錄音室爭相指名：一定要黃老師節奏才打得對。「當時出專輯很頻繁，我曾經一天連續在錄音室錄3張專輯，幾乎80年代所有民歌都是我打的，也曾參與電影配樂如《汪洋中的一條船》的錄製。」他笑說。黃瑞豐保守估算自己錄製的歌曲將近8萬首，台灣鼓王也是名符其實的錄音室一哥。

黃瑞豐參與無數專輯錄製，見證了臺灣從民歌到流行音樂的黃金年代，錄製歌曲將近8萬首。(圖片提供/黃瑞豐、麥丁文化)

黃瑞豐的鼓「打很寬」，他曾經與印度、拉丁、國樂等民族音樂同臺演出，和嘻哈歌手跨界聯演，「鼓手和演奏者不一樣的地方，在於樂手有固定旋律，而鼓手必須在演出當下看現場氣氛決定爆點，讓人感覺到奇蹟。」他說：「彩排的時候我都在觀察，透過細微觀察決定鼓的節奏和高潮，這些都是實戰經驗累積來的，只可以意會不可言傳。」

出身高雄的黃瑞豐很早就北漂四處演出，不過每次回到家鄉，還是會到苓雅市場的鱸魚麵線等小吃打牙祭。(攝影/Carter)

包含由衛武營舉辦的音樂會《葡萄園裡的Bossa Nova》，以及第一屆吹海風音樂節，黃瑞豐在高雄留下無數傳說級的精采演出，而作為道地高雄人，百忙之中回到高雄，他總是會到漢神百貨旁的陽春麵店大啖家鄉小食，或在苓雅市場的秋霞鱸魚吃碗麵線回憶家鄉味，偶爾也喜歡到愛河逛逛，感受熟悉高雄風。

從懵懵懂懂愛玩音樂的小伙子，50多年來成長為鼓界一代宗師，問他如何保持熱忱，黃瑞豐笑道：「我的原動力就是興趣，我覺得打鼓很開心，一點也不累。」有人稱他為爵士鼓界的職人，黃瑞豐的匠人魂在近一甲子的歲月裡已經深植體內。「音樂是我、我是音樂。靠鼓過了大半輩子，肯定是最愛的才會跟這麼久，鼓最需要我，也是幫助我最多的。」他說。

對音樂的熱愛，讓黃瑞豐隨時充滿動力和熱忱，他也透露目前正在準備新專輯錄製，將以跨界為主題，探索爵士鼓的更多可能性。擺盪在音樂的浪潮，黃瑞豐不想急著靠岸，而是盡情搖擺，鼓擊出震撼心靈的生命節奏。

本文作者:李瑰嫻