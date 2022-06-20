美國智庫「捍衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies）的專家們指出，趁華盛頓政府在烏克蘭和太平洋等問題中分身乏術時，中國大陸大幅加強於中東地區的影響力，包括與伊朗的軍事合作等，正削弱美國在當地的利益，稱這「凸顯了華盛頓的目光短淺」。

「捍衛民主基金會」軍事與政治權力中心（Center on Military and Political Power）主任鮑曼（Bradley Bowman）、資深研究員塔勒布魯（Behnam Ben Taleblu），以及研究分析師佐瓦克（Zane Zovak）和布羅布斯特（Ryan Brobst）投書軍事新聞網站「Breaking Defense」，稱在俄烏戰爭之下，許多人可能錯過了北京政府於中東的一連串發展，包括國務委員兼國防部長魏鳳和訪問伊朗等消息。

專家們表示，北京政府理解中東區域的戰略意義，並確立了在當地的競爭計畫，包括於吉布地建立軍事基地、與伊朗進一步簽署經濟、情報、軍事合作及戰略夥伴協議等，不僅削弱了美國在中東的利益，更有助於確保大陸的能源安全。

而在華盛頓，卻有許多人認為於中東駐軍是一種「浪費」，應盡快轉移至其他區域；專家們指出，雖然美國確實須重新評估在中東的軍力部署，以加強印太戰略態勢，但在中東發生的問題也會影響美國，不謹慎處理只會引發更糟糕的後果，如美國2011年無視伊拉克狀況撤軍，讓「伊斯蘭國」（ISIS）勢力趁機崛起，迫使美軍2014年重返當地，並付出更大的代價。

專家們強調，獲得強化的伊朗恐讓中東恐怖主義威脅再度提升，且若其他阿拉伯國家愈來愈無法信任美國，也可能使其倒向中國大陸；故要求美國加強與中東夥伴的軍事演習、迅速向其提供情監偵（ISR）、防空及飛彈防禦設備，並評估任何自該區域進一步撤軍的影響，以免在與中國大陸的競爭中失敗。