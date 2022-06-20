近來「腦霧」（Brain Fog）一詞竄紅，不論是確診者自認有後遺症，還是日常忘東忘西時，也會自嘲是腦霧瀰漫。到底只是一時不專心，還是真的大腦功能有狀況？腦神經科學博士鄭淳予醫師提供簡易量表初評，雖然並非專業的診斷工具，仍可以藉此注意大腦健康狀態。

●腦霧的核心症狀：大腦3原力失調引發

鄭淳予醫師解釋，專注力、記憶力和思考理解力堪稱「大腦3原力」，當這3大能力失調、衰退時，就會讓大腦像是電腦當機般，運作卡卡甚至「斷片」。

腦霧是描述一群綜合症狀的表現，並不是一個診斷，有許多疾病都會出現健忘失神、倦怠渙散的腦霧症狀。導致腦霧的原因包括感染新冠肺炎、長期失眠、慢性發炎、疼痛、憂鬱或焦慮，歷經更年期、腸胃道疾病、免疫疾病等的人，都有可能出現腦霧現象。

大多數人感受腦霧，是因為感覺整個人頭昏腦鈍，老覺得失神又健忘，前一秒要做的事，下一秒就忘了，嚴重時對生活或工作都造成困擾。

●簡單量表自評 真的進入「腦霧森林」了嗎？

如果懷疑自己真有腦霧，可以透過下列量表自評。鄭醫師指出，先依照量表裡的10個小問題，依序回想過去1個月中，發生這些現象的頻率有多高，然後按照每個現象發生的多寡，替自己打分數，再把10個小分數加總起來，就得到大腦迷霧指數。越高分，就代表大腦3原力的健康度越薄弱：

腦霧自我快篩量表。(資料來源/鄭淳予醫師《神經很有事》部落格)

迷霧大腦的建議處方。(資料來源/鄭淳予醫師《神經很有事》部落格)

鄭醫師提醒，這個表格不是專業的診斷工具，也不代表一定已有任何的疾病。但如果懷疑有腦霧現象，還是要好好調理自己的身心狀態，必要時一定要尋求專業醫師的診斷和治療，才能有效修復腦霧。

●6大面向 有效消除腦霧

日常生活該如何善待自己的大腦，鄭醫師也提供幾個重要面向：

1.充足優質睡眠：有助於腦細胞的休息和自我修復。

2.保持、培養好奇心，不停止學習，儲存腦力。

3.維持社交，保持正向樂觀心態。

4.吃得好，保持「腦—腸」連結的健康。

特別注意要少吃加工品和甜食，多吃食物原形和多喝水！避免會讓身體發炎及疼痛的地雷食物，採取抗氧化的「地中海飲食」，多吃深綠色蔬菜和水果，食用富含omega-3的油脂如橄欖油及魚類，和每天一小把的堅果。

5.練習深呼吸、靜心。

6.維持運動和戶外活動的習慣。

鄭醫師特別指出，要維護優質大腦3原力，遠離疼痛和發炎也是關鍵。注意避免久坐、不良姿勢引發肩、腰、背發炎及疼痛，也要調整睡姿，因為很多時候失眠或是痠痛，都可能是不當姿勢害的。適度按摩和拉伸運動，也能幫助提神醒腦，檢緩疼痛，對消除腦霧都有正面幫助。