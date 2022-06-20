大腸癌90％出現在50歲以上。台灣的大腸癌病人20～25％發現時已是末期。篩檢發現的大腸癌將近一半是零期跟一期，治癒率近90％。肥胖的人罹患大腸癌的風險，比一般人高出1～2倍。世界衛生組織（WHO）指出，21～25％的大腸癌可歸因於身體活動不足。只有15％的大腸癌跟遺傳有關。若父母其中一位罹患大腸癌，下一代罹患的機率，比一般人高出2～4倍。

●6大高風險族群

1.不愛吃蔬果、全穀

倫敦帝國理工學院研究，每天只要多吃10公克，膳食纖維就能降低10％大腸癌的機率，吃更多當然更好。

國民營養調查發現，台灣男性每日平均攝取13.7公克、女性14公克，距離理想的25～30公克有段距離。

膳食纖維分為水溶性和非水溶性，非水溶性即蔬果中一絲一絲的纖維，而水溶性即QQ滑滑的食物，如菇類、海藻類等，還有一些看起來不黏，卻有豐富的果膠，如蘋果、燕麥、牛蒡等，也要多加攝取。

主食也要改變，膳食纖維才可能吃得夠。例如將白米白麵改為糙米雜糧、全麥麵包等。

2.不愛喝水

水喝不夠，吃再多高纖食物也無法排出來。每天喝5杯水，就可以降低45％大腸癌機率。事實上多數人都在慢性脫水，因為在有空調的室內，不會感到口渴。

喝水時間也很重要。《自律神經健康人50招》作者小林弘幸起床後，習慣在早餐前喝一杯水，他也要求他便秘門診所有的病人要做的第一件事，便是早晨喝杯水。

他解釋，早晨第一杯水固然是補充睡眠時流失的水分，更重要的意義是誘發「胃結腸反應」，因為早晨是放鬆的副交感神經優勢切換為活動交感神經優勢的時候，藉由喝杯水，適度刺激副交感神經，誘發自然的便意。

3.愛吃紅肉、加工肉品與燒烤

曾經有個驚悚的新聞，一名國中生因為幾乎天天吃校門口的烤香腸，年僅14歲就醫時已經大腸癌第四期，治療後仍告不治。

世界癌症研究基金會和美國癌症研究所共同出版的防癌建議：紅肉和加工肉品是大腸癌的強力危險因子，每週紅肉的攝取上限應在500公克以下，加工肉品更應避免。

英國劍橋大學與牛津大學追蹤歐洲14國45萬名受試者的大型研究發現，每天攝取加工肉品超過160公克（約3條香腸），死亡率比每天僅攝取20公克的人，增加44％。主要是加工過程中的化學添加物令人疑慮，此研究建議，每日攝取量勿超過20公克，約一片培根。有些人早餐要吃3片培根，自稱「無肉不歡」，卻像在跟健康開玩笑。

而紅肉經過高溫燒烤後，會產生多達17種的異環胺（heterocyclic aromatic amine），異環胺在人體透過酵素活化，會突變控制細胞生長的致癌基因。

異環胺在動物實驗已被證實對大腸具有致癌性，臨床研究也證明，長期大量食用過焦或過熟的肉品，大腸癌及胃癌的機率升高3～5倍。

4.胖子

「肥胖會引起發炎，而發炎在癌症發展的各個階段如癌變、侵襲、轉移，都扮演重要的角色，」暢銷書《抗癌就像減肥》作者顏榮郎說。

理想體重是要將身體質量指數（BMI）維持在18.5～24之間、腰圍男性不超過90公分（約36腰）、女性80公分（約30腰）。

要維持理想體重知易行難。減重初期從每天飲食少100卡開始，真餓了再吃，是管理飲食而非節食。減重中後期再加入運動，增加基礎代謝率，避免復胖惡夢。

5.不運動

美國華盛頓大學研究發現，運動的人可以減少兩成大腸癌發生的機會。因為運動可以增加免疫力，減少腸道發炎，進而降低瘜肉發生的機率。

相對的，不運動的人肌力衰退，腸道蠕動減弱，連橫節腸都下垂，整個腸道有氣無力，推不動便便。

美國癌症協會建議，每週5天、每次30分鐘，對於繁忙的上班族看來有點難辦到，好消息是，可以累積小小的運動直到30分鐘的目標，如捷運前一站下車再走回家；中午選遠一點的餐廳吃飯等。

6.不做篩檢

大腸癌盛行率不斷攀升，雖然發生率高，卻能早期發現、早期治療，且治癒率高。因為大腸癌大多數都是因為腺瘤性瘜肉經過5～10年後演變而成，只要定期篩檢，便能防範於未然。根據國健署委託台大監測中心的研究發現，在2004～2009年接受篩檢的民眾，大腸直腸癌死亡率降低10％。

國健署推動50～74歲每兩年一次免費糞便潛血檢查，目前台灣篩檢率約三成，遠低於英、美50％以上的篩檢率，50歲以上者可持健保卡到相關醫療院所檢查，定期預防大腸癌。