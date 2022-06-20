為了讓口腔清潔、口氣清新，許多人會使用漱口水來清潔口腔，但也有不少人在使用漱口水後依然口腔衛生不良，為什麼呢？

●錯誤使用漱口水 過度刺激口腔黏膜

牙醫師陳俊龍表示，臨床上錯誤使用漱口水的人其實非常多，最常見的錯誤行為包含：只用漱口水而不用牙刷與牙線清潔、用完漱口水後又用清水漱口，或是漱口水的使用頻率過高，可能會過度刺激口腔粘膜，導致粘膜脫落或紅腫等。

●牙線＋牙刷＋漱口水 三大工具備起來

陳俊龍強調，牙齒清潔絕不是漱口水就能解決，建議口腔的清潔順序是：

⑴ 先使用牙線將齒縫的食物殘渣去除。

⑵ 使用牙刷將牙齒表面與牙縫清潔乾淨。

⑶ 最後使用漱口水，清除縫隙中可能殘留的細菌。

此外，建議使用漱口水時，至少在口中維持30秒～1分鐘，最久到2～3分鐘也沒問題；切記漱口水用完之後，不需要再以清水漱口，以免將有效成分沖掉。

●刷牙後等一段時間 再使用漱口水

值得一提的是，可在刷牙後等待一段時間，讓牙膏發揮功能後，再使用漱口水效果會更好。若是生活忙碌難以等待時間者，也可將漱口水放置在工作地點旁，利於隨手取用，讓潔牙過程更完整。